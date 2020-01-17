英皇張炳強：年內推4個新盤項目　料樓價上落幅度約10%

發展商繼續積極推盤，英皇集團執行董事楊政龍表示，今年第2季將推售位於堅尼地城爹核士街及半山摩羅廟街兩個住宅項目，分別提供57伙及99伙開放式至兩房單位。

另外，最快下半年推出屯門大欖項目將提供8座獨立洋房，面積由3,200至4,800平方呎；南區壽臣山項目提供15座洋房，面積3,700至11,000平方呎。

料樓價上落約一成

英皇國際（0163）執行董事張炳強表示，市場開始有好消息、剛性需求大以及低息環境持續，

過去半個月樓市表演令人鼓舞，只要新盤價值合適，銷情會理想。問到未來一年樓價走勢，他就指自己「隨波逐流」的估算，樓價會上落10%。

英皇集團執行董事楊政龍（右）表示，今年次季推售堅尼地城爹核士街及半山摩羅廟街住宅項目。（許世豪攝）

政府推出「空置稅」，以及市場擔心經濟轉差，或影響豪宅銷情。不過張炳強認為，豪宅買力實力較好，而且是「買心頭好」，市道的因素影響不大，「最緊要睇啱唔啱」。

政府應不時檢討按保限制

政府早前放寬按保市場，市場有聲音認為應進一步放寬。他就表示，措施推出目的是為穩定市場，但應不時檢討，實際安排則視乎政府做法；又希望政府長遠維持穩定的土地供應。

另外，英皇旗下位於屯門新安街兩工廈及觀塘工廈申請放寬兩成地積比率，規劃署不反對有關申請，料順利獲通過。張炳強稱，地產屬長遠投資，會繼續在港投地，惟相信今年寫字樓租金會平穩至微微向下。