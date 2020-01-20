利嘉閣（工商舖）稱去年工商舖物業交投量跌一半　首穿5000宗

政府提出修訂「逃犯條例」引發持續逾7個月的示威及抗議事件。隨著示威活動遍地開花，加上地鐵不時提早收車，零售市道難免受影響。利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年指，2019年工商舖市場由盛轉衰，總體成交跌穿5,000宗以下，錄得4,636宗，按年減少一半，為自1996年以來歷史新低，比2003年沙士的6,200宗成交更差。成交額則降至1,038億元，按年減少3成半，為近3年低。

黃應年明言，最壞的時間已經過去，投資者信心回復，預期2020年可錄反彈，工商舖成交宗數有望按年彈升51%至7,000宗；成交額升26%至1,310億元。他透露，配合市況好轉，今年將增加20%至25%人手，至近200人。

工廈成交量大減53%

利嘉閣地產工商部高級營業董事朱亮恒指，2019年工廈市場開局好，受惠3月至4月有2個項目拆售，但由7月起開始連跌5個月，每月平均成交跌至100宗，市況趨疲弱。去年工廈成交按年減少3,000宗或53%，至2,608宗，為過去19年新低；成交額只有295億元，按年跌三成，創近3年低。展望2020年，工廈成交宗數及成交分別回升至4,000宗及400億元。他預計2020年工廈價格將回升8%至10%。

利嘉閣地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指，舖位市場8月至12月每月僅錄不足100宗成交，2019年全年錄1,098宗，按年少32%；成交額則錄407億元，微跌2%，主要受惠新世界內部轉讓及領展出售12個商場。

利嘉閣（工商舖）地產指出，去年街舖交投按年跌32%。（翟梓謙攝）

鄭得明預期，2020成交額可升一成，重上1,200宗，金額則微增至410億元。他又指，過年後會出現小陽春，民生區舖位將錄10%升幅，核心區則會先跌後持平，跌幅約5%。租金方面，相信核心區租金將要調整10%以上。

商廈交投首次跌穿1000宗

利嘉閣地產商業、商舖及投資部營業董事徐康達指，商廈市場去年錄930宗成交，按年大跌53%，為歷史新低，首次跌穿1,000宗；金額則錄335億元，減少54%，創2010年的近10年新低。他預期，今年全年宗數則大彈94%至1,800宗，金額則錄500億元，全年商廈價格有約10%以上升幅。

對於有化妝品及珠寶品牌預告會減少分店，利嘉閣認為大多品牌主要縮減旅遊消費區分店，而且認為他們實際上未必如媒體報道大幅減少，相信主要是為增加與業主談判的籌碼，相信實際縮減規模只有提及的20%。