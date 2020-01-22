中原料上半年樓價升5%　本月一手成交可達1300宗

中原地產預料，本港樓價於首季有望上升2%至3%，上半年可望升5%。

中原測量師行高級經理吳庭琛表示，2019年度公、私營房屋供應由六四比轉為七三比，私人房屋土地供應目標由1.8萬跌至1.35萬個單位，實際供應由14,540個降至11,850個單位，創9年新低，並僅得2017年度的一半水平。

而今年的私人房屋供應目標為12,900伙，預期2020年以後每年私樓供應目標亦維持1.2萬伙，吳庭琛指，能否達標需視乎鐵路物業項目及市建局項目的進展。

未來每年私樓供應僅1.2萬伙

根據運房局資料，可於3至4年後推出私人住宅一手市場的單位數目，截至2019年9月底，該數字仍然維持於9.3萬伙，同2018年時相若。根據市場資料，2020年可供發售私樓單位最多約3.3萬伙。

中原測量師行執行董事張競達指，啟德住宅地已經全數推出，在公營轉私營下，私樓土地儲備已大幅減少。加上明日大嶼短期實行機會不大，故此該行建議應加快中短期措施，推動整合棕地、土地共享、合理利用農地儲備、加快改劃土地、增加新界地區用地地積比。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，1月市況不俗，一手成交暫錄1,130宗，料月底達1,300宗，較去年12月有2.5倍升幅。

樓價2月初見底

樓價方面，陳永傑指中原CCL在1月首兩周均見回落，料本周如是，呈現價跌量升，但認為小陽春已經出現，本月二手成交有機會觸及4,000宗，而中原CCL亦會於2月首兩周見底，較現水平最多再跌1%至2%，但料上半年可錄5%升幅。

陳永傑預料年初五陸續有全新盤推出，包括日出康城新盤，有望帶動2月份一手成交增至1,800至2,000宗。

對於武漢肺炎疫情對本港樓市影響，陳永傑稱，本港經歷過2003年沙士事件後，對瘟疫比較敏感，警覺性亦較以前高。然而，2003年本港受沙士影響，不少經濟活動停頓，更封鎖部分地方，若是次疫情影響分行或售樓廠無法經營，相信是「神仙難變」。不過，他又指2003年樓市炒賣成風，沒有辣招限制泡沫，故遇上瘟疫後樓市出現「人踩人」；相反現時有辣招限制炒賣，相信對樓價有支持。

陳永傑補充，若樓價下調，相信早前利用放寬按保上車的買家不必擔心，反而選用發展商的高成數按揭比較憂心，因為他們沒有經過壓力測試，但他相信該批業主出現負資產而被發展商追討差額僅屬個別。