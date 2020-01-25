【鼠年財運】金鼠年「土」多　利好樓市但不利營商　西北樓大吉？

豬年樓市先升後回，下半年在多項不明朗因素影響下，豬年二手樓價僅升約4.2%。送豬迎鼠，希望上車的買家應該如何準戰，且看專家分析，略作參考。 整體而言，去年樓市未有大幅走上，地產界普遍看好鼠年樓市，有代理大行預言今年樓市將「噴射式」上升10%，而從玄學角度看，2020年屬庚子年，又稱金鼠年，五行屬金，「土生金」同樣較有利樓市發展。

預測鼠年樓市走勢，先檢視去年表現。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，豬年最後一周的CCL報177.09點，與狗年最後一周的169.95點相比，豬年全年樓價上升4.2%。今年走勢又如何？

美聯睇好600萬至1000萬元樓

美聯集團主席黃建業認為，今年樓價將出現「U 型」走勢，先跌後升，預計全年最多升5%，特別睇好600萬至1,000萬元的單位；利嘉閣地產總裁廖偉強更豪言，現今住宅剛性需求比以前更強，只要內外負面因素緩和，今年樓市不但向好，更會呈現「噴射式」上升，全年升10％。

不過，中原集團主席施永青睇法較淡，預期今年樓價有機會下跌5%至10%，主要因為香港以至全球經濟增長放緩，影響本港市民就業情况及加薪幅度。

美聯集團主席黃建業表示，今年樓價先跌後升，預計全年最多升5%。（資料圖片）

荃灣、元朗有吉星拱照

地產代理界「大佬」看法不一，兼且未知武漢肺炎疫情如何發展，踏入鼠年，如果訴諸風水，答案又是如何？

玄學家潘栢炫師傅認為，金鼠年立春八字五行以「土」較多，相信較利好地產行業。不過，「土多土旺」同時代表香港整體經濟活動較為緩慢，商業活動較差，市民的流動資金亦不多，相信本港樓市只有輕微升幅，最多僅5%。潘師傅的預測，與美聯黃建業不謀而合。

鼠年香港西位及西北位有吉星拱照，料荃灣樓發展更好，投資者不妨留意入市時機。（資料圖片）

對於準備上車的買家，潘師傅建議，鼠年「土」較多，相信新曆3月份過後，屬全年「土」的低位，上車客可趕入市執平貨，至於10月則是「土」的全年最旺盛之時，業主則有機會高位沽貨獲利離場。

至於鼠年各地區的「地運」又如何？潘師傅認為，今年香港西方及西北方有「八白星」、「九紫火」坐鎮，料長沙灣、荃灣，以至元朗區樓市發展較好。相反，由於香港東面，如沙田、馬鞍山、將軍澳今年有「五黃星」，這代表著「病星」或「災難星」，區內市民或有需要特別留意衛生情況，近期武漢肺炎肆虐更要注意個人衛生。

玄學家潘栢炫師傅建議，想入市買樓可於3月多加留意，想獲利離場或要等到10月。

中信里昂建議避免正北、正東投資

至於每年公布恒指風水預測的中信里昂，同時對房地產市場發表風水角度展望。該行從風水上角度認為，今年本港最佳的投資區域位於西北及東北方位，相反應迴避正北、正東與正南。

五行之中有「火生土、土生金」，今年五行屬金，中信里昂認為，房地產及資源這類與土相關的行業今年應該表現不錯，由今年2月起土旺，預期8月至11月可能略有放緩，但年尾至明年初又再活躍起來。

論及各區今年「地運」，潘栢炫師傅認為，本港正東方，如沙田、馬鞍山、將軍澳等區恐受「五黃星」影響，其代表病星及災難星。（資料圖片）

中信里昂更指，今年西北可能是今年最好的方位，瘟疫及恐怖的事物全都繞道而行，而且有大吉的八白左輔星光顧，周圍多金，與土可以和諧相處。故此，該行認為房地產風水最佳方位同樣是西北，而東北位有一白貪狼星坐鎮，同樣是不錯的方位。

該行建議，切勿在正北搞建設，正因為太歲居於此，相信沒有人敢在太歲頭上動土吧！