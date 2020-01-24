零售市道低迷　萊坊料今年更多商舖結業　核心街舖租金跌至少15%

本港零售市場持續受社會動盪及經濟疲弱影響，零售總銷售額已連續多月錄負增長，受假日季節影響，萊坊估計，今年零售業表現或進一步放緩。由於市況低迷，有品牌被迫將部分分店關閉，估計將出現更多商舖結業。

該行相信，今年核心街舖租金將下跌最少15%，租金重回2010年及2011年水平。

農曆年後一手銷售反彈

住宅方面，萊坊指去年政府提高按揭保險上限，可以協助買家購入更大的單位，因此市場對納米樓的需求在過去數個月大幅下跌。由於今年將有多個新盤推出，加上定價吸引，預料一手住宅銷售在農曆新年後會反彈。

萊坊相信，市況不穩下租戶對於前景和商業計劃抱觀望態度。（資料圖片）

中環空置率創五年來的新高

寫字樓市場方面，由於市況不穩定，萊坊認為租戶對於市場的前景和商業計劃抱觀望態度。由於企業搬遷到非核心區的程度加快，中環空置率（3.4%）和其周邊地區的空置率錄得五年來的新高，惟同時有租戶藉著市場瀰漫疲弱的情緒時進行續租、搬遷和縮減面積的活動，令整體甲級寫字樓租賃市場日趨活躍。

九龍區寫字樓的供應量大，該行預料，業主在未來幾個月將為租客提供靈活的租賃條款。今年上半年，預計九龍區的寫字樓租金將會持續放緩，在大部分供應獲吸納後，租金才有機會回回升。