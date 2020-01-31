差估署12月樓價指數轉跌1.6%　全年升幅達5.3%

武漢肺炎疫情持續擴散，樓價由升轉跌。差餉物業估價署公布，本港12月私人住宅單位售價指數報378.5，按月下跌1.66%，全年則累升5.3%。

12月以D類單位跌幅最為顯著，面積為430平方呎以下的A類單位，最新售價指數按月跌約2.4%，面積為431至752平方呎的B類單位，按月跌約1.1%，面積為753至1,075平方呎的C類單位，按月跌約1%，面積為1,076至1,721平方呎的D類單位，按月跌約2.5%。

租金方面，12月租金指數報189.9，按月跌約1%，連跌四個月。以全年計，該指數累跌1.76%。

萊坊林浩文（中）指出，目前數據未反映近日肺炎疫情影響，相信在情況變差下，未來1至2個月住宅成交量或跌25至35%。（資料圖片）

萊坊林浩文︰近期住宅成交量或跌35%

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文指出，目前數據未反映近日肺炎疫情影響，相信在情況變差下，未來1至2個月住宅成交量或跌25至35%，部份新界地區屋苑亦有回吐壓力。不過，除非疫情完全失控，他料樓市不會如2003年沙士時期般大跌，在各項外圍及本地因素下，料上半年樓市較波動，下半年則相對平穩，全年向下調整5至10%。

他補充，經濟數據顯示香港正步入衰退，武漢疫情更令情況雪上加霜，影響零售、餐飲及酒店行業於未來2至3個月出現結業及裁員潮，對本港樓市及購買力會帶來負面影響，在低息環境及政府新政策下，預期600至1000萬樓的表現會較好。另外，他料今年豪宅銷售及定價壓力較大，一、二手納米樓亦然。