去年第四季負資產錄128宗按季增1.4倍　分析：個案或持續上升

金管局今日（31日）公布，2019年第四季末負資產住宅按揭貸款宗數錄得128宗，較2019年第三季末的53宗，增加75宗或1.4倍。金管局指，這些個案大部分為銀行職員的住屋按揭貸款，少數涉及按揭保險計劃的貸款，又稱這些貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2019年第三季末的3.3億元，增加至第四季末的7.64億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由第三季末的700萬元，增加至第四季末的2,500萬元。

銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。金管局強調，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，當中並不包括涉及二按。

經絡：個案或突破2018年第四季的宗數

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，踏入2020年，雖然中美達成首階段貿易協議，對經濟發揮了積極作用。但現時因受武漢新型冠狀病毒肺炎疫情困擾，導致香港以至全球經濟帶來重大隱憂。

他預計第一季本港樓價會有所回落，負資產個案亦繼續有上升的空間，或突破2018年第四季的262宗。此外，他建議打算選用發展商提供的高成數按揭計劃或二按的業主，仔細考慮及計算個人負擔及供款能力，一旦樓市出現逆轉，此類業主會比較容易出現負資產狀況。