港鐵日出康城12期收9份標書　新世界與帝國合資入標

港鐵（0066）公布，日出康城第12期純住宅發展項目今日（4日）截標，接獲9份標書，入標的發展商包括華懋、信置（0083）、恒地（0012）、會德豐（0020）、中海外（0688）、長實（1113）及新地（0016）；新世界（0017）與帝國集團則合資入標。

項目位於康城站南面及康城商場上蓋，住宅樓面上限約96萬平方呎，提供不多於2,000個單位，或最少興建1,217個單位，項目早前收到33份意向書。

帝國集團項目發展經理黃旨雋表示，疫症影響集團出價，但相信情況將於今年第3季處理好，亦不影響建築工序，又指項目位於港鐵沿線，市場剛性需求在，項目有一定吸引力。

林浩文：入標數目符合預期

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，入標數目符合預期，近日疫情持續，考慮到「疫情」或進一步影響未來經濟表現，從而影響「購買力」，再加上「空置稅」等因素，估計發展商出價會「比較審慎」。

不過，他指出近年買地困難，發展商始終需要補充土地儲備，地鐡的項目有其吸引性。另外許多發展商在同區已有項目，銷售經驗十足，項目已具備相當優勢，相信發展商對「鐵路項目後市」仍有信心，以純樓面地價計（包括補地價金額等），估計每呎約5,500元至6,500元，地價約53億至62億元，住宅部分落成後每呎可賣16,000元起。