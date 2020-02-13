翠華大股東新蒲崗「發跡」店　消息指業主以逾9000萬沽出

反修例所引發的示威，加上「武漢肺炎」持續肆虐，市場普遍睇淡工商舖市，估計成交宗數將會大跌。不過，亦有買家逆市「執貨」。

據代理消息透露，翠華（1314）目前承租的、位於新蒲崗崇齡街65-89號地下8,9（81&83）號舖，業主以逾9,000萬元沽出。據土地註冊處資料顯示，該店舖由翠華大股東兼主席李遠康的「前東家」蔡創波等於1978年分別以200萬及220萬元購入，合共420萬元。持貨約42年，升值逾20倍！

對於集團老店被業主賣舖，翠華回應租約問題時，指會密切留意與業主溝通。

位於新蒲崗崇齡街65-89號地下8,9（81&83）號的翠華「老店」，業主以近1億元沽出。（公司圖片）

據悉，翠華前身是翠華冰廳，1989年李遠康等人都在新蒲崗翠華打工，因老闆蔡創波一家移民，李遠康等人就以20多萬元頂手經營，惟該舖業主仍是蔡創波及蔡創豐持有。至於蔡創波，後來回流創辦了康年餐廳。

翠華招股文件亦顯示，翠華當年核心股東透過收購新蒲崗的翠華餐廳而創立集團。

土地註冊處紀錄顯示，李遠康等曾於1989年至1995年租用該舖，並於1995年起再續租該舖。代理消息稱指，業主初時以約1.1億元放售，其後叫價降至9,800萬元，最終以逾9000萬元出售；至於翠華目前則以20萬元承租。