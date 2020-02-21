元朗同心村「被申請」改劃公私營房屋　新地：將提出反對

有財團向城規會申請，改劃一幅位於元朗南生圍山貝涌口村旁，覆蓋涌口村及香港駕駛學院的土地，以興建4,329伙私營住宅以及640伙公營住宅，共涉及4,969伙住宅單、30幢住宅大樓。

地盤面積近114萬方呎，發展面積為113.7萬方呎。申請人申請以3.68倍總地積比發展，計劃興建29幢私營住宅大樓，共4,329伙，平均每伙832方呎；1幢公營住宅大樓，640伙平均每伙325方呎，而公私營住宅大樓都為18至41層高。同時申請人亦計劃發展4幢5至12層高非住用大樓，用作發展會所及國際學校等用途。

新地：與申請人無任何關係

不過該幅土地，早已被新地（0016）計劃與聖公會福利協會，以象徵式1元發展的過渡性房屋「同心村」，涉及30萬呎，興建1,600伙過渡性房屋。新地發言人指，集團與該申請人無任何關係，亦不認識他們，亦早於去年下半年已著手籌備同心村項目，事前無收到通知他們有相關的改劃申請。

集團認為，現階段該地用作永久房屋的條件未成熟，不同意該改劃申請，會全心全意支持將土地興建過渡性房屋的計劃。

新地表示，早前已向相關項目的申請者提出反對，有關函件的副本已同時抄送城規會，稍後再次就上述申請向城規會提出正式反對。