美聯：2月份工商舖註冊僅209宗創紀錄次低　料3月或再破底

新冠肺炎影響本地經濟，工商舖市亦大吹淡風。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2月份工商舖註冊宗數錄209宗，按月微升5.6%，為有紀錄以來歷史次低，工商舖註冊金額錄約24.74億元，按月升約32%。由於疫情持續，料未來數月工商舖註冊量或繼續於低位徘徊。

2月商舖錄56宗註冊成交，按月增9.8%，涉資金額按月升28.5％至約8.24億元；工廈註冊量按月跌17.3%至122宗，涉及金額升101.5%至13.89億元，包括2宗逾億元註冊登記，分別為荃灣山德士中心6至10樓連車位及觀塘景雲工廠大廈多個單位，成交價分別約3.01億及1.03億元。

黃漢成：料3月註冊量或再破底

上月商廈註冊宗數創有紀錄以來的歷史新低，按月跌27.9%至31宗，涉及金額跌51.8%至2.62億元。美聯認為，持續逾八個月的社會事件及最近的新冠肺炎疫情，對寫字樓投資氣氛打擊沉重，企業為了節省成本，或考慮縮減規模，部分投資者及買家對審慎入市，令商廈交投疏落。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，雖然中美貿易戰稍為緩和，但本港政治動盪仍未完全平息，而最近新冠肺炎疫情持續，對不少商業活動造成影響，令工商舖投資氣氛淡靜。由於註冊數據主要反映前一個月份的市況，故2月份註冊量仍未完全反映新冠肺炎影響，而疫症的影響料於3月份數據浮現，屆時註冊量或再破底。