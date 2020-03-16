美步「零息」時代兼重啟量化寬鬆　美聯料二手市場價穩量升

美國聯儲局今晨再次「突擊式」減息，「一刀切」減息1厘，同時將銀行的緊急貸款貼現率下調了125個基點至0.25%，又推出7,000億美元量化寬鬆（QE）計劃，正式開啟「零息時代」。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，行動有利穩定資產價格，並進一步加速買家入市，加上本港疫情放緩，相信未來數月將有多個新盤項目陸續登場，估計本月一手交投可望從2月低位急升逾2.7倍至約1,300宗水平。

料對資產價格刺激 不如2009年

布少明強調，QE雖然重啟，但預計對資產價格的刺激將不如2009年。基於在經濟下行壓力持續，特別是股市持續振盪，相信二手樓價暫難大幅反彈，惟一二手交投量料顯著回升，出現「價跌量升」局面。

當中一手受惠於發展商重啟推盤步伐，交投有望從2月約350宗的低位，急升逾2.7倍至約1,300宗的水平；至於二手方面，由於不少筍盤已被消化，加上部份實力業主或更看好後市，預計交投反彈力道未及一手，料二手交投將從2月估計的2,600宗升近27%至3月估計3,300宗水平。

利好1000萬以下樓成交

布少明認為，減息放水促進樓市成交，料逾600萬元至1,000萬元的物業最受惠。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首季（截至3月10日）二手住宅註冊量中，逾600萬至1,000萬元表現突出，按年急升約38.6%，表現跑贏大市，反映在政府放寬按揭保險成數下，市場對逾600萬元至1,000萬元的需求殷切，在減息放水的浪潮下，料以上價位物業交投將持續受惠。

布少明指出，隨著「零息時代」的降臨，相信低息環境將於未來一段時間持續，令到部份辣招，尤其是銀行「壓測」變得名存實亡，已沒有存在價值，故建議政府重善如流，立即取消所有壓測機制，為樓市「軟著陸」創造更有利條件，亦襄助有需要的市民上車。