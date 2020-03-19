會德豐梁志堅：供應短缺　樓價點都跌唔到

會德豐地產主席梁志堅稱，雖然有不少發展商捐地做臨時房屋，但預期短期內政府可以推售的地皮不多，在供應短缺下，故此「樓價點都跌唔到」。

他又稱，過去市民置業投資了一生的積蓄，是作長遠打算，然而現時炒家「少得不可再少」，只有約10%。他仍然認為置業需求相當龐大，而政府未有表示何時可以滿足到市民的置業需求，即使填海計劃亦是「遠水不能救近火」。他認為當疫情過後，環境改善後置業需求比現時更大。

梁志堅直言，長遠而言，本港地產有相當大的支持，業內亦養活不少人，龐大的需求存在，俗氣一點說「唔死得人」。

股票已到了具吸引水平

對於近日股市極為波動，梁志堅稱，股市對樓市肯定有影響，美股近日每天下跌約千點，但認為到某時間會有喘息。他又稱，市場短期內有所喘息，為投資者提供機會，雖然未知何時見底，但留意到已有人開始撈底。

他又指，香港人在過去學習不少，「自己又不是擅長買賣股票」，他不敢稱將有短期反彈，未敢叫人地買股票，但個人認為現水平相當吸引，尤其是具實力的地產股。

他又提到，自己曾在商會呼籲過業界盡自己能力協助商戶，雖然地產商都有自己困難，但希望大家守望相助。

被問及會否競投日出康城第13期，梁志堅稱，公司一向貨如輪轉，有足夠土地儲備，認為地皮適合便會競投，而出價進取與否則視乎環境而言。