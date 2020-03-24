新冠肺炎疫情擴散，環球股市波動，相繼有新盤買家縮沙離場，二手業主則蝕讓沽貨。會德豐（0020）旗下日出康城OCEAN MARINI為疫情爆發後首個開售的新盤，相隔10日內迅速錄得兩宗撻訂，即本月新盤已累計錄得最少32宗撻訂個案。

本月新盤累計32宗撻訂

成交紀錄冊顯示，買家同於3月14日首輪銷售購入單位，分別為1B座63樓E室及1A座60樓C室，成交價分別為765.3萬元及997.9萬元。不過，買家最新已決定撻訂，料遭發展商沒收5%訂金，各涉約38.3萬和49.9萬元，即合共損失約88萬元。

長實（1113）深水埗愛海頌亦錄得一宗買入後10日內撻訂個案。成交紀錄冊資料顯示，項目1座31樓D室，實用面積695方呎，連561方呎天台的三房特色戶，買家原於本月12日以1,567.8萬元購入單位，呎價22,558元，創下項目呎價新高紀錄。不過買家最終撻訂，料損失約78萬元。

據統計，對上一次單月錄得逾30宗撻訂為去年11月，當時因社會事件影響、以及《禁蒙面法》生效，10月錄得至少28宗撻訂，而11月更錄得至少32宗撻訂個案。

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二手蝕讓增 藍塘傲複式戶勁蝕566萬元

市況波動下，二手市場有業主蝕讓沽貨，促使買家入市「執平貨」。市場消息指，將軍澳藍塘傲7座頂層一個複式戶，實用面積770方呎，屬2房間隔，附設140方呎天台，日前以1,320萬沽出，呎價約17,143元。原業主為投資者，是次沽出的單位買入價為1,886萬元，呎價24,494元。由於看淡後市，最終以1,320萬元易手，賬面計蝕約566萬元，大幅貶值三成。

有「買家墳場」之稱的大埔比華利山別墅亦有蝕讓個案。項目萊茵道單號屋，實用面積1,606平方呎，屬四房間隔，原以1,700萬元放盤，原業主於2013年以1,700萬元買入單位，持貨7年，連使費蝕逾200萬元。至於何文田皓畋1座低層A室，實用面積505方呎，屬兩房間隔，原以1,200萬元放盤，最新減至998萬元，累減202萬元或17%。原業主2016年以979萬元購入單位，持貨4年，扣除使費，料蝕約30萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港新型肺炎疫情持續蔓延，加上環球股票市場大幅波動，令部份買家入市態度較為審慎，不過市場上剛性需求持續高企，低息環境預期亦會持續，疫情期間買賣雙方於做好防禦措施下亦會趁周末出動睇樓，現時普遍業主願提供約5%以內議價空間，部份買家怕未來有機會收窄議幅，錯失入市筍盤機會，亦會加快入市步伐。