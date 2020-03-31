差估署樓價指數3連跌　2月報370.7重回一年前水平

香港官方樓價指數連跌3個月。差餉物業估價署公布，今年2月私人住宅售價指數為370.7，按月跌2.1%，並且跌至接近去年2月的367水平。在過去3個月，樓價指數累跌3.79%。

至於各類住宅物業分類，2月A類物業報411.1，按月跌2.3%，B類物業報353.5，按月跌1.99%，C類物業報319.3，按月跌2.38%，D類物業最新報322.8，按月跌0.46%，E類物業最新報305.6，升2.4%。

2月租金指數則持平，報186.1。

林浩文指跌勢屬預期內

對於2月樓價指數，萊坊執行董事，估價及諮詢部主管林浩文指出，指數下跌符合預期，並開始反映的疫情影響，估計未來1至2個月會指數「跌幅」可能會擴大。除非樓價在短期內大跌，否則估計政府唔會減辣。他又估計住宅成交量在未來1至2個月會下跌20至30%，有部份買家會出嚟希望「執平貨」。主要是1,000萬元樓下的中小型單位。估計豪宅業主的議價空間會更大。

他又預期樓市不會像2003年SARS般的大跌（除非疫情變成完全失控），因現時業主的「持貨能力」比當年好及息口低，在各項外圍及本地因素下，估計今年未來數月樓市會比較「波動」，可能要到第三至第四季才「平穩」。以全年計，估計住宅樓市會向下調整「10%」。跌幅主要集中在上半年。

雖然近日「社會運動」情況較平靜，但經濟數據顯示香港正步入衰退，及加上「疫情」的影響下，可以話係「雪上加霜」，估計經濟變差及失業率上升會影響購買力。唯一利好因素是息口仍維持低水平。

料今年發展商力推民生盤

他預期未來2-3個月發展商會小量推盤，直至疫情穩定，估計之後也只會主力推1,000萬元以下的「中小型單位」及「民生盤」。今年「豪宅」項目的銷售及定價壓力十很大。「納米樓」1、2手市場更是壓力最大的類別。

整體而言，因疫情及經濟可能持續變差，預期今年1、2手住宅成交量會比去年少，成交量約55,000至58,000宗左右，二手比例因政府新措施會有所提升，預料1手交投佔約30%，2手佔交投比重約70%）。