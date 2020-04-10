【驗樓】解構新地雲滙高分之謎　明哥激讚：呢樣係我見過最好設計

近年白石角成新盤供應重鎮，近月區內接連有新盤陸續安排交樓入伙。而新地（0016）旗下新盤的交樓質素，一向有不俗的評價。記者最近跟資深驗樓師賴達明（明哥），驗收新地白石角「雲滙」實用面積851呎的三房單位，評分高達96分，到底有甚麼令明哥覺得「美中不足」？

這個851呎的大三房單位，相比細單位出現需要執修的位置較多。不過，經明哥仔細檢驗後，全屋的扣分位都是小問題，最差的部分都是常見的「空心磚」，全屋共有8塊；其次是露台的牆磚掃口有深淺色差；主客房的門框未有做好收口線；工人房浴室牆身喉碼有隙；以及主浴室的浴缸花灑喉有輕微滲水。

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明哥：浴屏設計做到滴水不漏

除了上述問題外，明哥認為整體而言「單位質素好靚」，沒有空鼓批盪油漆等問題。明哥更特別「點名」讚揚單位的防漏水部分，過去即使是同系樓盤，浴屏設計難免有漏水問題，是最令發展商和業主「頭痛」的部分，但是次雲滙的浴屏設計，「發展商明顯是別出心栽」。

明哥細心指出，浴屏以推拉門設計，由於浴屏門設有完整的金屬框架，故此門邊可以貼上原條膠邊，並安裝防水門鉸，三者兼備下便可以滴水不漏。他直言「係見過最好嘅浴屏設計」，因為金屬框架有一定成本，未必每個發展商都願意加裝。

使用減音屏要注意「夾手」

另一個其他樓盤未必會提供的設施，是露台門前的減音屏。明哥指，雖然屋內的玻璃窗已經採用雙重中空玻璃設計，基本上關閉所有門窗後能夠與戶外的環境噪音隔絕，而減音屏的設計意念是讓戶主希望打開露台門透風時，又可以減低部分噪音，相信可降低約8分貝。

不過明哥提醒戶主，由於減音屏與露台門框之間有一定空間，與地面亦有窄小的空隙，推動減音屏時必須小心「夾手」，有小朋友在家中活動要格外注意，因為單位內的減音屏無法固定位置。

拆除屋內裝置前 先留意大廈公契

業主余先生提出，若覺得減音屏阻礙空間，又可否將其拆除？明哥解釋指，雖然減音屏屋內設備，但要留意大廈公契有否有規定，故此最好先諮詢管理公司。新地建築部亦即時代管理處回應，大廈公契是不准拆除減音屏。

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