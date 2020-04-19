十大屋苑本周末錄17宗成交　九龍區全捧蛋

中原地產十大屋苑本周末共錄得17宗成交，按周減少3宗或15%，港島及新界區6個指標屋苑均錄得成交，太古城、沙田第一城及嘉湖山莊成交最多，各有4宗；康怡花園錄得3宗，海怡半島及映灣園各錄1宗，九龍區4個指標屋苑則全數零成交，包括美孚新邨、麗港城、黃埔花園、新都城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近本港疫情緩和，市場氣氛改善，帶動樓市氣氛回穩，買家重拾積極，四出覓盤入市。新盤市場未有焦點，購買力湧向二手。承接復活節假期旺勢，本周末二手交投保持活躍，成交量企穩於雙位數，九龍區因新盤選擇較多，吸走部份二手市場購買力。全球各國紛紛推出量寬，低息環境下實物資產最保值，刺激市民入市，預計樓市將會繼續轉趨暢旺。

其中，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，近日本港疫情略為緩和，吸引準買家趁周末睇樓入市。沙田第一城周末交投氣氛造好，共錄得4宗成交，較上周末多2宗或100%。其中32座高層G室，實用面積327平方呎，建築面積395平方呎，以585萬元易手，折合平均實用呎價17,890元；另外，39座低層C室，實用面積304平方呎，建築面積410平方呎，以548萬元沽出，折合平均實用呎價18,026元。