白石角「嘉熙」安排收樓　一文睇清會所設施

嘉華國際（0173）大埔白石角「SOLARIA嘉熙」已屆現樓，近期安排交樓，發展商亦為項目雙子式玻璃屋會所命名，分別命名為CLUB WE及CLUB SOLARIA。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，「嘉熙」上月展開交樓程序，公司已成立交樓團隊協助業主辦理交樓事宜。

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温氏續指，「嘉熙」的住客會所採用雙子式玻璃屋設計，其中「WE PLANT水耕園圃」引入了新興的水耕種植方式，配以特設的LED燈，為植物提供全天候的生長環境，住戶可體驗無土栽培方法。

另外，會所中的「WE TRAIN 健身舍」是香港首個私人屋苑，配置全套Technogym SKILL系列的Cardio健身器械，包括「SKILLMILL跑步機」；亦引入「SKILLROW划艇機」、「SKILLBIKE單車機」及「SKILLRUN跑步機」。此外，其他的運動設施包括50米長戶外游泳池「WE SPLASH 水樂園」及「兒童游泳池」、多用途室內運動場「WE EXERCISE 運動天地」、「WE RIDE 單車部落」可讓住戶停泊單車、「WE BUY 購物宅急便」裝設智能櫃及智能售賣機等。