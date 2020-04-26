美聯︰首季商舖註冊僅168宗　創1996年有紀錄以來新低

由於全球新冠肺炎疫情及本港社會運動持續，投資氣氛續挫，3月份商舖註冊量仍在低位徘徊。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，3月份商舖註冊錄61宗（主要反映2月份市況），雖然按月略增8.9%，但總結今年首季，商舖註冊宗數僅錄168宗，為1996年有紀錄以來新低，比2003年沙士、2008年金融海嘯及2016年內地股市熔斷更差。

美聯相信，由於現時疫情仍未完全受控，預計次季商舖註冊量仍會繼續受壓，但假若疫情在未來一至兩個月緩和，第三季有機會出現反彈。

售價指數較去年中高位累跌24%

3月份商舖註冊宗數錄61宗，按月增加8.9%，註冊金額約8.47億元，按月微升2.8%。總結今年首季，由於全球疫情及本港政治事件持續，業主及準買家普遍持觀望態度，令商舖交投淡靜，商舖註冊宗數僅錄168宗，按季下挫29.4%，連續三季下跌，並創美聯有紀錄以來的歷史新低，註冊金額約23.11億元，按季大跌39.3%。

若按銀碼劃分，500萬或以下的商舖於首季共錄72宗，為歷史新低，較去年第四季跌20.9%，金額合共1.37億元，按季跌13.7%。價值介乎500萬至1,000萬元、1,000萬至2,000萬元及5,000萬至1億元的商舖分別錄25、23及3宗，按季減少30.6%、61%及76.9%。價值介乎2,000萬至5,000萬元的商舖註冊宗數則增加25.7%，最新錄44宗，其中一宗為尖沙咀柏麗購物大道地下G64號舖，以4,260萬元成交。

若按地區劃分，港島區錄57宗註冊，按季升約14%；九龍區錄79宗註冊，按季大減37.3%；新界區錄32宗註冊，按季急挫48.4%。至於四核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀），首季錄14註冊，按季跌30%。而反映價格走勢的「美聯旺舖四核心區一線街售價指數」3月份報189.2點，按季下跌14.1%，較去年中的高位累跌約24%。

美聯指，若疫情有減退跡象，第三季舖位交投或會反彈。﹙資料圖片﹚

第三季交投料反彈

美聯旺舖董事盧展豪表示，本港先經歷去年的社會運動，而今年初爆發的新冠肺炎疫情，令訪港旅客大減，零售及飲食業生意重創。商舖市場受挫，交投氣氛薄弱，致首季註冊宗創歷史新低。由於疫情仍然持續，再加上環球經濟衰退風險增加，本港最新的失業率更創超過九年來的高位，相信準買家短期內仍會審慎入市，所以預料第二季商舖註冊量將維持低位。若疫情有減退跡象，第三季舖位交投或會反彈，但由於疫苗仍需時間研發及測試，再加上經濟復甦或需較長時間，全年來說仍然看淡。