【豪宅成交】九肚山尚珩洋房逾7500萬沽　呎價2.75萬元

香港興業（0480）及南豐集團旗下沙田九肚山尚珩，今日以招標形式售出最後1伙洋房，單位成交價為7,502萬元，實用面積呎價為27,550元。

國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，是次中標的豪華花園洋房單位為10號洋房，包括2個地庫停車位，實用面積為2,741方呎，屬4房（包3套房）間隔，樓高三層，設779方呎私人花園、10方呎平台及720方呎私人天台，設私人樓梯通往單位室內各層。

截至現時為止，項目共61伙中，以招標形式售出共53伙，佔單位總數目約87%，洋房單位已全部售罄，只餘8伙分層單位待售。項目住宅單位的總成交金額約32.49億元 ，加上早前售出的40個住客停車位，總成交金額為逾34億元。

西半山輝煌豪園三房戶1,630萬元沽

美聯物業西半山豪宅組嘉兆臺分行高級分區營業經理黃旭鈞表示，該行剛促成港島西半山輝煌豪721實呎的中層A室單位，間隔為三房連套房，買家為外區客，鍾情西半山屋苑質素及環境，在區內物色單位近三個月屬意該物業作自住之用。原業主開價約1,780萬元，雙方議價後減價近150萬元至1,630萬元筍價成交，折合實用呎價約為22,607元。

據悉，原業主於2014年10月份以約1,350萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約280萬元，物業升值約兩成。