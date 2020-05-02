中原︰6大發展商新盤貨尾維持約4700個

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至2020年3月份，六大發展商現有貨尾合共4,720個，按月增28個，維持於約4,700個水平。3月份只有個別發展商推售全新盤共149個單位，而其他發展商以推售貨尾單位為主，按月減121個，以致3月份整體貨尾量變幅不大。 4月份疫情下限聚令仍然生效，市場上未見大型全新項目登場，發展商更積極推售新盤貨尾單位，相信六大發展商貨尾量將會持續下降。

按面積類別，中小型單位方面，即A類及B類單位，六大發展商現有貨尾合共為2,902個，按月減78個。大型單位方面，即C類及DE類單位，六大發展商仍有1,818個單位待售，按月增106個。

按房型類別，開放式及一房單位，六大發展商貨尾合共有1,025個，按月減38個。兩房及三房單位，六大發展商貨尾有2,996個，按月增34個。四房或以上，六大發展商現有貨尾699個，按月新增32個。

中原指，研究是自2016年及以後首次推出的新盤中，選取127個項目統計；合共73,918個單位。推盤量以整個項目總單位數為準，並非計算價單上的單位數目。項目售出比例是以「一手住宅物業售出資訊網」上的售出登記數除以推盤量。