五一長假期　十大屋苑成交飆至75宗　中原︰市民認為樓價完成尋底

中原地產十大屋苑於五一4天長假期合共錄得75宗成交，周末2日成交佔31宗，按周增加41%，周末成交量創2013年5月以來7年新高，十個指標屋苑全部周末有成交。

4天假期美孚新邨及沙田第一城各錄得11宗成交，成交最多，嘉湖山莊亦錄得10宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情持續緩和，本港連續14天無本地感染個案，市民預期疫情逐漸受控，近日市場氣氛改善，經濟活動陸續恢復，買家入市心態亦轉強，多日假期樓市交投十分活躍。十大屋苑4月全月共錄得329宗二手成交，創13個月新高。市民普遍認為樓價已完成尋底，怕遲買會貴，紛紛加快入市，帶動一、二手成交同步轉旺。一手市場5月首3天已錄得超過250宗成交。樓市氣氛回升，料刺激購買力進一步釋放。

中原地產天水圍嘉湖銀座2期第一分行區域營業經理伍耀祖表示，4天長假期嘉湖山莊市況非常暢旺，共錄得10宗成交，買家入市態度積極，市價盤及低市價盤基本上短時間內已獲承接。現時業主仍願提供一定的議價空間，大約3%。假期成交包括新成交包括景湖居6座低層F室，實用面積442平方呎，建築面積576平方呎，2房間隔，以488萬元易手，折合平均實用呎價11041元。