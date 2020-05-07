OMA by the Sea首張價單涉108伙　入場單位不用「4球」

永泰地產（0369）位於青山公路大欖段的新盤「OMA by the Sea」今日公布首張價單，涉及108伙，涵蓋開放式至兩房，折實平均呎價12,548元，入場單位僅388.1萬元，折實入場呎價低至9,983元。

永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，繼「OMA OMA」售出8成單位後，集團正式推出「OMA by the Sea」首批108伙，扣除最高折扣優惠13.5%後，折實價由388萬至634.2萬元，折實呎價9,983至13,709元，折實平均呎價12,548元。鍾志霖形容開價為「全城起動價」，為香港打氣。

開放式折實388.1萬起

首批單位實用面積由333呎至471呎，主打開放式，佔首批逾4成，另外1房及2房分別佔約3成。入場單位為2座6樓C6，開放式間隔，實用面積333呎，折實價388.1萬元，呎價11,633元。至於一房單位2座6樓B1單位，實用面積463呎，折實售價462.2萬元，呎價9,983元；首張價單總值逾6.4億元。

鍾志霖稱，首張價單定價比較有吸引力，形容是有「重大折扣」，首批接近100伙折實價低於600萬元。項目日內上載價單，即日開放示範單位，並隨即收票。

OMA by the sea位於青山公路大欖段，首張價單涉及108伙。

鍾志霖：不應一面倒睇淡

他補充，希望最快5月內首輪推售。為防止疫情傳播，發展商設有一連串措施改善睇樓安排，特備樓層設有包廂，助疏導睇樓客。

對於今年樓市展望，鍾志霖認為今年市況波動，是時候平穩下來，認為市場不應一面倒睇淡，相信各國的量寬政策對樓市有重要支持，而且香港人喜歡「儲磚頭」抵銷通漲或印銀紙帶來的貶值壓力，而他更指安居樂業是長遠的計劃。