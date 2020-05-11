高銀以70.4億元出售啟德第4B區4號住宅地　將錄逾25億元虧損

高銀金融（0530）公布，以70.4億元悉售啟德第4B區4號地皮，預期是次出售將錄25.7億元虧損；至於新買家為Top Family Group。

高銀金融表示，鑑於全球經濟疲軟為營商環境帶來的挑戰不斷增加，以及香港經濟活動減少，呈現經濟收縮跡象，認為香港物業發展市場長遠仍存在不確定因素，因此，考慮到該物業處於初步發展階段及項目所需資金龐大，且在物業市場前景不明朗及香港整體經濟低迷的背景下，採取審慎方針為集團的現有業務保留更多現金。

公司又表示，出售所得款項將主要用於減少集團的借貸，從而提高其整體財務靈活性。

地皮位於啟德發展區內及總地盤面積為約9,708平方米，最低及最高可發展建築面積分別為32,037平方米及53,394平方米。其將發展為私人住宅用途。高銀於2018年11月以89.07億元，投得該幅地皮。

至於高銀金融另一幅位於啟德跑道區第4C區4號商業地王，去年以111.24億元中標。惟去年6月，反修例示威活動開始爆發，公司3名執行董事（即周曉軍、黃睿及許惠敏）及3名獨立非執行董事（即石禮謙、鄧耀榮及黃偉樑）認為，社會矛盾和經濟不穩定，將可對香港商業地產市場的增長產生負面影響，因此決定「棄標」，2,500萬元按金被政府沒收。