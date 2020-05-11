會德豐：第二季推藍田茜發道項目　料全年樓價有輕微升幅

本港「新冠肺炎」疫情有所放緩，發展商陸續推出新盤。會德豐地產常務董事黃光耀，出席一個活動後預計，5至6月份將有多個新盤推出，可帶動樓市氣氛，集團維持第二季推出藍田茜發道1期項目，涉及約413伙，目前待批預售樓花同意書，將引入網上服務。

他估計，疫情下樓價有3至4%跌幅，見底後將反彈7至8%，預料全年仍有輕微升幅。又指，旗下位於將軍澳的6個樓盤銷售理想，至今累售4,030伙，套現360億元，目前餘下300伙待售，短期內將會加推。除將軍澳外，其他貨尾盤約有100個，未有計畫轉售為租。

黃光耀估計，樓價見底後將反彈7至8%，全年將有輕微升幅。（中原提供）

市場有聲音認為政府應放寬樓市「辣招」，黃光耀指辣稅令樓價未有急速下滑，對樓市有穩定作用。至於高銀金融以70.4億元售出啟德4B區4號地皮，黃光耀認為成交價屬市價，認為市場不要太悲觀。

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另外，中原宣布推出「中原VR睇樓GUIDE」，代理及買家可實時瀏覽同一個單位，並即時向代理托提問；另外買家亦可透過平台睇一手示範單位，方便海外買家。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，今年內該行將投資1億元發展資訊科技及大數據領域。