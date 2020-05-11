【多圖】Wetland Seasons Park分層一房戶　別墅套三房戶示位曝光

新地（0016）旗下的天水圍項目「Wetland Seasons Park」今日（11日）開放位於環球貿易廣場（ICC）﹑參考第3座別墅的三房單位，以及第12座的一房分層戶示範單位傳媒率先參觀。

位於12座8樓A2室一房單位，實用面積304平方呎。客廳呈長方形設計，連一個22平方呎的露台。客廳部份設有開放式廚房。另外又有一間主人房及浴室及廁所。

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至於第3座別墅1樓B室的三房示範單位實用面積為779平方呎。單位以三房一套設計，三間房均分別設有窗門。同時，亦設有一個儲物室連窗門。客廳則用長方形設計，連21平方呎得小露台。廚房方面，均設有長方形梗廚，而廚房旁邊亦設有廁所及多用途空間。

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會所設有大型室外及室內游泳池設施

另外，會場設有會所模型，當中展示一個大型的多用途運動場、50米長天幕室外游泳池連按摩池及兒童戶外池，又設有燒烤區等室外活動設施。同時，除了室外游泳池，會所更設有25米長的室內恆溫游泳池。又有兒童遊戲室、桑拿室、水療按摩室、鋼琴室等娛樂設施。

「Wetland Seasons Park」項目由8座分層住宅及6座別墅組成，全盤提供699伙。實用面積由282至1,272呎，間隔包括一房至三房戶，另設特色單位。項目關鍵日期為2021年7月15日，樓花期約14個月。