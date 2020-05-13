新地Wetland Seasons Park開價　入場呎價1萬元有找

新地（0016）Wetland Seasons Park今日開價！新地副董事總經理雷霆指，Wetland Seasons Park第2期正式推出，首批涉及140伙，折實平均呎價11,368元，形容是「全城注目價」，定價與第一期相若。

新地代理總經理胡致遠指，首張價單分布於7座大樓，提供2房及3房。首批140伙實用面積416呎至721呎，以最高折扣18%計算，折實價483.25萬至774.57萬，呎價9,701元至12,461元。胡致遠稱，約有「三幾個」單位折實呎價低於一萬元。

入場單位為3座1樓A2室，實用面積418呎，折實價483.25萬元；最貴單位為3座9樓A1室，實用面積721呎。

胡致遠稱，本周五（15日）開放示範單位，由中午12至晚上8時，本周開始收票，視乎情況推售。

雷霆料下半年本港樓市有更佳表現。（翟梓謙攝）

雷霆稱，預期利率低企，供樓負擔減輕，租樓客更傾向置業。而過去一年受中美貿易戰、本地社會事件，以及疫情影響，樓市難免波動，雷霆認為在疫情過後，回復正常生活，本地樓市一向具彈力，購買力恢復後，相信樓市下半年有更佳表現，樓價全年好大機會錄溫和升幅。

發展商稱，項目售樓處設於ICC 10樓及11樓，兩層可以參觀人士等待及分流。另外場內設有體溫檢測、消毒地氈、空氣過濾系統，以及香港科大研發的百里香噴灑圖層，可抗菌殺菌。