啟德商業地流標　過去8個財年第7次未及底價　啟德佔3次

地政總署今日公布，位於九龍啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤的新九龍內地段第6615號用地招標結果，最終因地價標金未達到底價，故政府不接納截標所接獲的4份標書。

據政府公告所指，入標公司包括新鴻基地產（0016）、建灝地產、長江實業（1113），以及利福國際（1212）及信和置業（0083）。

上述地皮的地盤面積約為19,788平方米，最低及最高的樓面面積分別為64,679平方米及107,797平方米，兩者均包括將由買方興建的兩所安老院舍暨長者日間護理單位、一所家長／親屬資源中心和一所留宿幼兒中心的政府地方的樓面面積。

政府指，截至今年5月13日的過去8個財政年度，政府一共就賣地計劃進行超過180次招標，當中有7次因為標價低於底價而取消有關賣地。除了上述用地外，其餘6次取消的招標涉及啟德2幅商業用地、山頂、元朗、青衣和白石角的住宅用地。

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文表示，發展商在商業地出價一定比住宅地更保守。（資料圖片）

萊坊：政府與發展商計算有「重大出入」

萊坊執行董事林浩文表示，對地皮流標確實失望，這亦反映政府在計價上與發展商的計算上有「重大出入」。由於發展商在商業地的估算及出價上，跟住宅地截然不同，出價一定比住宅地更保守。這些投資額大及資金回收期長的地皮，政府與發展商的「計算」上存在很大落差，因為發展商會考慮更多項目的未來現金流及出租率等的因素去計算。

林浩文稱，雖然近日疫情好轉，但未來經濟不穩及企業經營困難，旅遊及零售業亦需要長時間復甦，所以對這類商業地皮影響較大，因未來的租金收入會較低，所以影響出價。他更直言，「除非政府調低底價，否則今年不是重賣商業地的好時機。」萊坊保持估計樓面地價每呎約5,500至6,500元，長期租金回報率約3.5%，估計資金回收期約20至30年。

戴德梁行：地皮商業潛力不及啟德站附近土地

戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦表示，今次競投的土地位於宋皇臺站，遠離九龍城舊區，商業潛力不及啟德站附近的土地，而且土地發展條款規定發展商須興建護老院、日間護理中心等社區設施，這些規定對日後發展的定位和設計都有一定影響。他估計，發展商顧慮到市場風險，涉及建築費用大，所以出價傾向保守。