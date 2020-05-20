英皇半山新盤半山捌號涉99伙　最細單位181方呎

樓市轉旺，各大發展商紛紛推盤。英皇國際（0163）中環半山酒店式住宅項目「半山捌號」已上載樓書，涉99伙，最快明日開示位及開價，約視乎市場反映推出市場。

項目提供99伙，涵蓋開放式至兩房戶，其中一房戶佔約50%，實用面積由181至491方呎，英皇國際執行董事張炳強表示，單位將連連傢具發售，並由英皇酒店作服務管理，價格會參考同區相似樓盤，預期樓盤市值約10億元，有相信首輪推出可售出約六至七成單位，關鍵日期為2021年3月31日。

英皇國際執行董事楊政龍表示，項目位於半山豪宅地段，鄰近大館等歷史建築物，11區校網，料可吸引在中環上班的金融才俊。另外，樓盤設1,100方呎「會所」，配備健身房及室外恆溫泳池，管理費為每呎5.9元。

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張炳強補充，現時樓市氣氛活躍，多個全新盤推售，料市況將持續，集團將於第3季推出3個樓盤，包括位於堅尼地城的爹核士街24至26A號項目，共提供約57伙，涵蓋開放式至兩房戶；以及南區壽臣山及屯門大欖的洋房項目，現正等待獲批滿意紙。

半山捌號位於中環摩羅廟街8號，提供99伙，涵蓋開放式、一房及兩房戶，實用面積由181至491方呎，關鍵日期為2021年3 月31日。