【新股上市】B股集體跳水　開拓藥業暗盤升兩成　專家：有食好食

港股又再迎來一隻「B股」上市！開拓藥業（9939）以上限每股20.15元定價，集資額達17.48億元，明日掛牌。招股結果顯示，香港公開發售部分錄得超額認購550.32倍，「一手黨」中籤率僅10%，抽90手才穩中一手。

開拓藥業明日上市，根據耀才暗盤交易市場顯示，暗盤價高見25元，較招股價20.15元高出24％，每手帳面賺2,425元。

「天氣不似預期」，開拓藥業暗盤尚未開始交易，今日下午港股便出現B股集體大跌。康希諾生物（6185）今早一度升逾一成，午後曾倒跌超過兩成，高位回落約33%。

耀才許繹彬：氣氛一般 有食好食

耀才證券行政總裁許繹彬認為，開拓藥業的認購反應好奇怪，有「拉牛上樹」的感覺，首日招股認購反應並不熱烈，與其他熱抽的新股情況有異。加上今日在開拓藥業上市前，多隻生物科技股集體向下，令他有些擔心，是否已經是新股熱潮的尾聲，情況好像當年易鑫（2858）。

他建議抽到新股的投資者若有20%至30%賺幅，「有食好食喇」，始終今日氣氛反映一般，投資者應該避一避。

信誠張智威：暗盤升幅低於2成可追

至於另外兩位專家則較為睇好開拓藥業的表現。信誠證券聯席董事張智威表示，觀乎康方生物（9926）及沛嘉醫療（9996）首日升幅分別為5成及6成多，即使「打個折」開拓藥業仍可以有25%至30%的升幅，若然暗盤升幅低於2成仍可以考慮追入。

輝立證券及輝立資本管理董事黃瑋傑同樣認為「有水位」便可以追入。他指出，今年3月至今有3隻「B股」上市，累計升幅均見7成。即使今日康希諾急跌超過一成，黃瑋傑認為以它的累計升幅，「沒有甚麼大不了」，並非細價股的洗倉式下跌。他建議投資者參考過去「B股」的表現，衡量水位，暗盤升幅低於2成可考慮。