長沙灣The Campton呎價1.64萬市區四年新低　首日收逾580票

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萬科香港旗下長沙灣項目The Campton昨日開價，首張價單涉及94伙，以折實平均呎價1.64萬元平絕近4年市區新盤，項目首日開放示範單位及售樓處，市場消息指，截止晚上8時已經錄得逾580認購登記，以首批94伙計算，超額逾5倍，參觀人次達2,500。

首張價單涉94伙，實用面積287平方呎至539平方呎，扣除最高16%折扣後，折實售價由484.1至877.8萬元，折實呎價由14,288至18,526元。入場單位為5樓M單位，開放式間隔，實用面積287平方呎，折實售價484.1萬元，呎價為16,868元。

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項目開放3個無改動示範單位，包括一房、兩房及三房間隔。其中最大的三房戶，為28樓B室，實用面積657方呎，連接24方呎露台及16方呎工作平台，配以梗廚設計，業主可用明火煮食。值得留意，單位浴室將淋浴間、座廁與洗手盆劃分為三個獨立空間，乾濕分離，可供多人同時使用。

The Campton位於長沙灣福榮街201號，共提供467伙，項目主打一、兩房單位，分別提供105伙及237伙，共佔全盤逾七成單位。另提供52伙開放式、56伙三房及設特色戶，關鍵日期為2021年5月31日。