【Wetland Seasons Park 2】消息指累沽逾190伙　最快周日加推

【更新銷情︰市場消息指，截至昨晚﹙23日﹚11時，已沽出逾190伙，近乎沽出首輪可售單位。發展商最快今日﹙24日﹚加推單位。】

「港版國安法」殺到，市場關注新盤銷售情況會否受到影響。新地（0016）天水圍項目Wetland Seasons Park第2期今日﹙23日﹚首輪開售200伙，項目累計收約1萬票，超額認購49倍，為近一年來新盤收票王。

【14:30】項目暫沽74伙

截至下午2時半，市場消息指，項目暫沽74伙，佔可售單位近四成。

【12:30】佔可售單位約三成

截至下午12時半，市場消息指，項目暫沽59伙，佔可售單位約30%

【11:45】自僱人士購四房複式單位

另一居於旺角的自僱人士關生則稱，是次入市斥約1,800萬元，買入一個四房複式單位自住，比較同期新盤，他認為市區樓呎價較貴，而該盤鄰近濕地，環境舒服及空氣好，不介意天水園較偏遠。

至於「港版國安法」將推出，他稱短期或有影響，但長期並不擔心。

【11:00】目暫沽24伙

首輪推售時間為早上8時半至翌日凌晨3時。市場消息指，截止早上11時，項目暫沽24伙。

【10:45】莊生︰國安法僅短期影響

於天水圍區居住的莊生斥約1400萬元，購入一伙4房分層單位別墅。他認為本港樓價以用家主導，目前樓價高企，惟現時供應少、需求大，加上利息低，有需要也要買樓。

中央擬推港版國安法，他表示不擔心政治因素，只會對樓市帶來短期影響，後市要視乎政府大方向，若無法解決房屋供應，樓價將繼續高居不下。

【10:00】中原陳永傑：錄5至6組客擬斥1500萬購2伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示， 該行A組出席率5-6成，於疫情下進行首次銷情，發展商為讓買樓人士保持社交距離，將登記及揀樓時間拉長，最後一節登記時間至凌晨，相信屬一手新例後首次。首批200伙相信今日可「一Q清枱」。

國安法對樓市影響，需視乎今日新盤銷情，如今日新盤銷情理想，相信國安法對樓市影響不大，該行今日亦錄得5至6組客戶欲斥資1500萬元購入兩伙，B組出席連相信可達七成，其中估計佔兩成為長線投資者，主要是全球量寬，置業抵抗貨幣貶值。

【09:30】美聯︰該行整體出席情況踴躍

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，天水圍新盤「Wetland Seasons Park 2期」今日首度推售200伙，該行整體出席情況踴躍，並錄多組大手客。

布少明指，以美聯客戶作統計，按地區劃分，新界區客戶佔約八成，九龍及港島客佔約兩成。項目入場門檻較低，故吸引不少年輕客人入市，約佔八成，而投資者比例亦有近四成。預計項目落成後，呎租可逾30元水平，回報率3厘。

他續稱，本月多盤齊發，一手銷情料理想，預期本月一手成交量錄逾2,200宗水平。

【09:00】約50名準買家排隊揀樓

截止上午9時，於大手時段，約有50名準買家排隊等候揀樓。

新地天水圍項目Wetland Seasons Park第2期今日首輪開售200伙。﹙高仲明攝﹚

暫為今年新盤收票王

項目早前收到約1萬票，以今日開售200伙計，超額認購49倍，為今年收票最多的新盤，首輪認購超出第1期逾兩倍。

據銷售安排，項目將分為三個時段推售，分別以別墅單位、三房戶型及兩房或以下戶型為主；項目亦設A及B兩組，A組買家可購入1至5伙單位，B組買家限購最多2伙。

Wetland Seasons Park項目由8座分層住宅及6座別墅組成，全盤提供699伙。實用面積由282至1,272呎，間隔包括一房至三房戶，另設特色單位。項目關鍵日期為2021年7月15日，樓花期約14個月。