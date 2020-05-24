新盤搶奪購買力　十大屋苑周末成交銳減一半　5屋苑捧蛋

中原地產十大屋苑本周末成交量失守雙位數水平，錄得9宗成交，較上周末19宗銳減52.6%，成交量創7周新低，當中有5個屋苑零成交，分別為太古城、海怡半島、麗港城、新都城及沙田第一城; 康怡花園則錄3宗成交，成交最多。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤蜂擁推售，本周末更有4個全新盤開賣，市區亦有多個新盤開放示範單位及收票，全城搶購新盤下，二手成交量應聲下挫；港島區今天有遊行，部份地區交通受阻，以致二手睇樓活動及成交受到一定程度的影響。

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園成交氣氛熾熱，本周末連錄3宗成交，均於周六促成，已是連續第4個周末錄得3宗成交，本月累計錄得31宗成交，創近年新高。周末成交包括F座低層6室，實用面積522平方呎，建築面積635平方呎，兩房間隔，成交價865萬元，折合實用呎價16,571元。同座低層4室，實用面積596平方呎，建築面積748平方呎，三房間隔，以1,000萬元沽出，折合實用呎價16,779元。

九龍區四大指標屋苑 僅一宗成交

另一邊廂，九龍區爆發新盤推售潮，搶去市場焦點，本周末麗港城及新都城均無錄得成交。中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸表示，黃埔花園周末錄得1宗新盤回流客即睇即買成交個案，成交單位為2期12座高層H室，實用面積389平方呎，原叫價740萬元，獲買家以728萬元承接，折合實用呎價18,715元。

新界區三大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園，本周末合共只錄得2宗成交，較對上周末6宗成交銳減67%，沙田第一城更錄得零成交。中原地產東涌映灣園第四分行分區營業經理陳旭明表示，由於新界及市區均有全新盤推售，搶去二手市場大量購買力，映灣園周末交投十分疏落，只錄得1宗成交，為16座高層C室，實用面積565平方呎，成交價702萬元，折合實用呎價12,425元。