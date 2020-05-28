【港版國安法】通過後首新盤半山捌號暫沽32伙　尚‧珒溋推新優惠

人大今日通過港區國安法，同日樓市新盤繼續銷售，英皇國際（0163）的西半山摩羅廟街項目半山捌號推售68伙，折實平均實呎30,844元。市場消息指，截止晚上8時45分，項目暫沽32伙，佔可售單位約47%。

項目早前加推第2號價單，涉38伙，間隔涵蓋開放式及一房房，上述單位皆連家具出售，實用面積由181至311平方呎，以即供最高6%折扣計，折實售價由497.8萬至1,083.6萬元，折實呎價由26,223元至36,225元。入場單位為6樓D室，實用面積181方呎，開放式間隔，折實售價497.8萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有3組買家有意購入2個單位，預算約1,100萬元。他料國安法對物業市場影響較少，始終物業具對抗貨幣貶值及自用功能，加上近日發展商積極推盤，開價吸引，各個新盤持續熱賣，周五至今一手市場錄得逾580宗成交，市場以用家主導，相信1,000萬元以下的中小型單位所受影響較輕微。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行入票客人的出席約有7成，雖然受到疫情及政治事件影響，但市場物業需求仍然殷切，故近期一﹑二手物業交投表現仍然不俗，凝聚數月的一手購買力亦在5月份持續釋放。由於項目收租潛力高，長線投資客佔約5成，80、90後客人佔約7成。

龍湖與合景泰富合資項目啟德尚‧珒溋，今日加推「置靈活」建築期付款計劃及「醫護人員置業折扣」擴展優惠。（發展商提供）

尚‧珒溋推雙重新優惠

龍湖（0960）與合景泰富（1813）合資項目啟德尚‧珒溋，今日加推「置靈活」建築期付款計劃及「醫護人員置業折扣」擴展優惠。合景泰富集團市務及營銷總監 (香港及海外) 張詩韻小姐表示，置靈活提供最高13%折扣優惠，客戶只須在簽署臨約時繳付樓價的5%，成交期長達約17個月；而醫護人員置業折扣則擴展至合資格醫護人員或他們的親屬，可獲最高19%折扣優惠。

尚‧珒溋於本月出售10伙，成交金額為1.56億元，截至現時為止，項目已累積售出325伙，套現逾46億元，平均成交呎價25,945元，最高成交呎價近35,000元。