新地Wetland 2期累售近500伙　再加推118伙　折實入場費404萬元

新盤市場交投暢旺，新地（0016）副董事總經理雷霆表示，位於天水圍項目Wetland Seasons Park第2期，銷售理想。發展商周六（5月30日）次輪推售，售出逾97%單位。兩輪推售約售出500個單位，為集團套現約33億元。公司加推第價單第6號共118伙，折實平均呎價為12,920元，有輕微加幅。

價單6號，折實售價由404.41萬元至 1,800.24萬元，折實呎價由 11,358元至 14,938元。項目在5月31日開始接收購樓意向登記，預料最快周末發售。

他續指Wetland Seasons Park第2期的單位已全數推出，集團部署6月下半旬推售位處屯門海榮路的項目。

有大手客購3伙

新地代理總經理胡致遠表示Wetland Seasons Park第2期次輪銷售的客源分布為: 約55%的客源來自屯門、元朗及天水圍；約20%來自新界其他區；約15%來自九龍區；約10%則來自港島區。

他也指出次輪銷售有4至5組買家購入多於1伙，當中有一組客人購入3伙，成交金額逾1,700萬元。於第18座10樓的特色單位造價最高，成交價逾1,457萬元，呎價為16,377元。