新婚夫妻「分居」1年始同住　斥逾550萬上車　收樓大呻︰好後悔！

據政府統計，近年香港人愈來愈遲婚。或許不少人認為住屋是結婚的首要考慮，但也有情侶為求早點「拉埋天窗」，寧願選擇婚後仍然分開居住，直至有能力買入安樂窩才「雙宿雙棲」。

今次上車故事的主人翁曾生、曾太，一年前結婚後仍然各自居住，直至去年11月透過「林鄭Plan」置業，斥568萬元買入筲箕灣One Eighty的一房戶！單位近日收樓，曾生曾太滿心歡喜準備遷入新居，但此刻竟大呻「好後悔」⋯⋯

「90後」的曾生曾太結婚後一年並沒有同住，直至去年11月才買入One Eighty作兩口子的新居。（余俊亮攝）

曾生曾太是「90後」，畢業後工作僅3年多，一年前已經「拉埋天窗」，比一般人都要早婚！不過，兩公婆婚後維持「分居」，既不租樓又不買樓，原因是「唔想幫人供樓」，所以等到「林鄭Plan」﹙放寬按揭成數﹚出台後，便借盡九成上車，去年11月以568萬買入One Eighty的一房單位，實用面積只有253呎，呎價22,474元，

One Eighty位於筲箕灣道180號，鄰近港鐵站，全幢只有57伙。（余俊亮攝）

港島樓2萬蚊呎「心動」

One Eighty位於筲箕灣道180號，鄰近港鐵站，由老牌發展商林氏家族發展，單幢提供57伙，一梯3伙，最細由164呎起。項目不算熱門新盤，曾氏夫婦購入，純粹「貪銀碼細，而且近屋企人」。曾先生直言，與太太只是睇樓兩個月多，便「扑槌」買入上址。「二手、居屋都睇過，有望過馬鞍山、白石角嘅新樓，但始終讀書、返工都遠！」

去年11月，曾生得悉One Eighty開售，眼見呎價僅兩萬元多便買到港島樓，於是心動入飛。「當初見到樓盤推出第一批單位，均屬6至10樓的低層單位，價錢比較吸引，即使沒有示範單位睇，都嘗試『入飛』抽籤。」豈料抽到第4號、5號籌，剛好可揀到自己能夠負擔的單位，便「膽粗粗」買入單位。

記者好奇一問，買樓前知道市場反應如何嗎？曾先生則稱「唔知爭得勁唔勁」。翻查資料，One Eighty首批超額認購4.6倍，而曾生曾太連同家人已經入4張飛，單看他們一家反映入票有一定「發水」，能夠抽到頭幾號籌亦不出奇。

曾生、曾太買入的單位實用面積只有253呎，作價568萬，承造九成按揭，分30年償還，月供20,600元。（余俊亮攝）

怕變成負資產一族

身為「香港人」，能夠在30歲前置業，固然有不少犧牲。曾生、曾太買入的單位價值568萬，大約60萬元的首期，雖然有父母資助一部分，但連同按保費用仍要供約520萬元，分30年還，每月還款20,600元，已佔兩人收入大概一半。曾先生透露，收入的一半用作供樓，而尚餘的另一半，當中有五分之三用作日常開支、水電煤等雜費，或只有五分之二可留作儲蓄。「儲唔到都唔會勉強，有地方住已經好滿足」。

曾氏夫婦可以稱得上用盡「林鄭Plan」，剛好通過壓力測試而上車。今年樓價有所回調，據差估署最新樓價指數顯示，4月報376，較去年11月已下跌約2.4%。對此，曾生亦表示有「少少驚」，害怕成為負資產。

除此以外，單位雖然只有253呎，可謂「一眼望晒」，經過資深驗樓師賴達明（明哥）驗收後，100分滿分扣足36分，防水工序尤其參差。不過，令曾先生嘆道「好後悔」，除了因為市場有更好的選擇外，還有管理費。

8蚊管理費無設施 「畀人氹咗落疊」

據悉，One Eighty每呎管理費高達8元以上，例如曾生253呎單位管理費每月已達2,044元！「我都唔知（每呎）8蚊管理費，代理話通常4、5蚊啫，我哋預算係1,000蚊咋，最終多咗個Double！」曾生曾太形容被人「氹咗落疊」，屋苑會所又欠奉設施，「如果畀我知道管理費咁貴，可能唔會買！」他直言這是令他們最後悔的因素，始終管理費是長遠開支，更憂慮日後管理公司隨時將管理費加價。

單幢樓「天價」管理費並非新鮮事，過去被外界喻為「龍床盤」、屯門單棟樓菁雋，當時收取超過5蚊管理費已令市場嘩然！不過，菁雋會所設施尚算不俗，設有KTV房、健身室、瑜珈房、宴會廳、燒烤平台等。然而，One Eighty的會所樓面只有1,217呎，據業主透露，以及發展商網站顯示，會所樓層只有數張梳化和跑步機，可見每呎8元多的管理費相當「不菲」！

難得有自己的窩居，但眼見樓市回調，加上管理費「出人意表」，曾先生才「上車」已想到「落車」，「3年後SSD（額外印花稅）解禁後，假如收入穩定或者會選擇換樓吧！」

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