【驗樓】筲箕灣One Eighty 253呎戶勁扣36分　明哥地氈式「拾遺」

一般大型新盤涉及逾千伙，單位細節有甩漏在所難免。不過，即使僅得數十伙的單幢樓，也不代表問題較少。記者早前跟隨資深驗樓師賴達明（明哥），前往老牌小型發展商「林氏家族」旗下筲箕灣單幢樓One Eighty，驗收一個253呎一房戶。

上址樓價達568萬元，惟被明哥指出多處問題，100分滿分扣足36分，其中窗戶及幕牆的防水功夫屬「零分」之作。

是次驗收筲箕灣單幢樓One Eighty的253呎一房單位，屋內窗戶直望對面的樓盤 I·UniQ Grand。（余俊亮攝）

One Eighty位於筲箕灣道180號，鄰近港鐵站，提供57伙，由開放式至兩房間隔，實用面積介乎164至332方呎。記者與明哥到達大廈後，見大堂樓底相當高，門面裝潢不俗，單看外觀難以猜到這是一幢主打納米單位的新樓！

牆身多處油漆不平滑

明哥今次驗樓的單位只有253呎。 開門步進屋內，單位一目了然，直望對面的樓盤 I·UniQ Grand，遠眺皇牌屋苑嘉亨灣。單位四四方方，基本上除了房間外的主力牆，沒有多餘間隔。房間大概僅足夠放置一張雙人床，僅餘通往套廁的小路。

單位面積雖小，但明哥卻比平日花了更多時間去驗收，只因單位問題較多。雖然沒有發現空鼓、批盪甩漏的情況，但牆身有多處油漆不平滑及污漬，房間內的窗台底更有明顯的收水裂紋；地板亦留有少量油漆污漬。

開放式廚房設計，只有小量廚櫃收納工具及電器，但明哥隨手打開櫃門，便發現廚房雪櫃門與頂櫃門有所碰撞，而個別櫃門扇內更有明顯破損。

窗框鎖柵未裝穩 或容易鬆脫

明哥細心檢驗後，發現全屋包括廳、房、浴室的窗框鎖柵位置，原需安裝三口螺絲，但只裝上兩粒，日後可能無法鎖實窗戶，嚴重的話更會被強風吹開。

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此外，廳窗周邊的幕牆框，有多處大罅縫欠缺防水膠邊，又或經已嚴重破損，存滲水風險。明哥直言︰「幕牆膠邊情況好誇張，差不多是我見過最差的收樓情況，必須重做！」

記者進入大廈前，也留意到大廈仍然有工人利用吊船在幕牆進行工程。

記者進入大廈前，留意到大廈外仍有工人利用吊船在幕牆進行工程。（余俊亮攝）

浴室欠防水掃口或膠邊 隨時滲水

講到滲水風險，浴室也要留意！明哥指出，浴室門檻、地櫃底部，以及座廁後牆腳與地台有大罅縫，均欠缺防水掃口或膠邊。更甚者，浴室洗手盤的水龍頭未有安裝穩固，徒手推動足以令龍頭移位！明哥特別提醒業主，浴室地台及洗手盤有滲水風險，而且由於廳房皆用木地板，浴室一旦滲水，木地板損毀的風險相對高。

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除此之外，大廈雖然是新建成，但單位內的座廁水十分骯髒，明哥一打開水箱蓋，發現水箱底已有不少黃泥，「咁樣交樓唔係幾好」，他提醒業主雖然發展商會清洗大廈水缸，但個別單位的水箱便需通知交樓部處理。

發展商透過交樓部回覆《香港01》查詢指，已收到上述單位的售後服務跟進表，除玻璃部份需待料外，大部分工程可於6月之前完成。

點擊下圖觀看單位內籠：

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