十大屋苑上周末成交錄13宗　按周上升18.2%

中原地產十大屋苑上周末成交量錄得13宗，較上周末11宗上升18.2%，零成交屋苑收窄至3個，分別為康怡花園、麗港城及映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，一手新盤持續熱賣，帶動整體樓市氣氛及睇樓人流。隨著部份新盤銷售完畢，大量購買力回流二手市場，二手成交暢旺，而即將有新盤推出的地區亦錄得不少外區客睇樓。國安法對樓市影響不大，市場已逐步消化消息，不少買家擔心樓價升幅強勁而盡快入市，6月二手成交將延續5月旺勢。

港九及新界銷售情況

港島區方面，中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得4宗成交，新近成交單位為海怡半島21座低層C室，實用面積581平方呎，建築面積745平方呎，2房及多用途房間隔，望內園景。業主以1,000萬元將單位零議價易手，折合平均實用呎價17,212元。買家見各國量寬，於無樓睇的情況下亦馬上入市。原業主於2012年8月以555萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利445萬元，單位升值80%。

在十大屋苑中，11月份嘉湖山莊錄得最多買賣登記。﹙資料圖片﹚

九龍區方面，中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，分行促成成交單位為美孚新邨3期百老匯街4號極高層B室，實用面積511平方呎，建築面積682平方呎，2房間隔，向西南。業主5月放盤，叫價800萬元，最終以775萬元將單位易手，折合平均實用呎價15,166元。買家屬於外區客。原業主於1973年8月以4.55萬元買入單位，持貨47年，帳面獲利770.45萬元，單位升值超過169倍。

新界區方面，中原地產分行副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊上周末錄得2宗成交，平均實用呎價10,950元，同區新盤銷售告一段落，購買力回流二手市場，嘉湖山莊成交暢旺。分行促成成交單位為嘉湖山莊樂湖居13座高層F室，實用面積449平方呎，建築面積576平方呎，2房間隔。業主以535萬元將單位易手，折合平均實用呎價11,915元。原業主於2014年5月以262萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利273萬元，單位升值104%。