港版國安法｜美聯張子存：國安法對樓市影響　及不上新冠肺炎疫情

一手市場雖持續暢旺，但近日屢見撻訂個案。不少人擔心國安法及新冠肺炎的決定影響樓價，美聯物業董事張子存認為，相較新冠肺炎疫情，國安法對樓市的影響決定更輕微。

張子存續指有投資者或擔心國安法對樓市的影響，但他相信影響屬短暫。根據美聯物業的數字，從人大公布國安法草案到昨日，合共約17日，一手市場共錄1,400宗成交，較公布消息前的17日約900宗成交，增加逾5成。

而二手交投量方面，國安法公布後十大屋苑3個周未錄40宗成交，雖數字下跌，但主因是一手搶佔客源及二手優質盤源買少見少。反觀與新冠肺炎後的首3個周末相比，十大屋苑僅錄16宗成交，反映政經動盪對樓市的影響，暫時較疫情更輕微。

他又預期發展商為持推盤步伐，預料6月份一手交投將錄2,000宗以上，二手則約3,500宗水平，與平均每月二手住宅量相若，出現「一手旺二手穩」的局面。樓價則會在樓市氣氛漸趨穩定下，位置全年樓價升5%的預測。

與Carousell合作推樓宇買賣租賃平台

另一方面，美聯與Carousell合作的「樓宇買賣租賃平台」現在在試行階段中，用家可登記成為Carousell會員，並與代理即時對話，解答置業投資的問題。美聯與香港置業現時將各推150個樓盤，共300個。張子存期望與Carousell的合作可開拓線上接觸渠道，從而滲透不同年齡層面的客戶。Carousell香港業務發展總監紀德康表示大部份活躍會員年齡介乎25歲至44歲，他們大多使用互聯網及智能手機，相信「網盤」能針對客戶需要。