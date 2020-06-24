【驗樓】新地Napoli 2房全屋15塊空心磚　送家具反累事？

Park YOHO項目已有不少業主入伙，發展商新地﹙0016﹚一向具質素保證，過往驗收的單位有不少高分之作。不過，今次驗收的單位質素相對「打折扣」，除了空心磚的問題外，發展商為單位附設家具，殊不知竟令單位失分！

記者與資深驗樓師賴達明驗收的單位，是新地旗下Park YOHO Napoli的兩房連儲物室單位，實用面積581呎，成交價940萬元。經明哥仔細檢驗後，雖然全屋沒有任何驗收細項「捧蛋」，但減減扣扣後，最終只剩88.25分。明哥形容，發展商的樓盤過往絕大部分都是90分以上，今次已是較差，主要關乎刮損和崩花的問題！

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Park YOHO位於錦田北，鄰近錦田河，距離錦上路港鐘站有約10分鐘車程。項目分兩期發展，涉31座，提供超過3,000伙。記者抵達項目商場Park Circle後，仍要步行一段露天平路，才可前往今次驗收的單位所屬大樓。

是次驗收兩房連儲物室單位，實用面積581呎，一開門便是廚房，採用梗廚設計；轉角已是飯廳和客廳，兩廳中間走廊便是通往廁所、兩間睡房及儲物室的地方。單位景觀以內園為主，能夠直望屋苑的會所、泳池，相當開揚。

全屋發現15塊空心磚

明哥一如以往用盡各項「架生」檢查單位細節，並向業主示範敲磚，指出實心磚及空心磚的分別。結果發現廚房工作平台門內牆身、工作平台門外門邊，以及露台門頂有部分牆磚，在敲打時發出明顯響亮的聲音，總計全屋共發現15塊空心磚。

雖然新地的交樓部師傅解釋指，牆磚的空心部分是設計問題，不過明哥認為只要功夫做好，是不應有空心情況。另外，廚房工作平台門內有3處磚紋差異礙眼，看似是裂紋，「一般磚紋有問題都唔會用」。

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搬運家具致全屋各處崩花

除此以外，屋內的刮損崩花問題亦相對其他新盤嚴重，基本全屋各個位置都有些微破損，包括廚房門扇及門框、浴室門扇、露台門框、客房門柄、工人房趟門頂、廚房門外木地板及地腳線、露台圍欄玻璃、浴櫃鏡面，以及廚房水龍頭，都有刮花凹陷等。明哥估計，由於單位是附設家具，有可能是搬運途中造成上述情況。

另外，明哥尤其注重單位的防水工作，而今次Park YOHO Napoli單位的防水部分大致合格，主要是發現浴室外窗框頂角有大罅孔，明哥建議用窗邊膠完全封實，防止日後下雨時有滲水風險；亦建議浴室地台周邊補防水膠邊。

突跳掣要注意供電 有問題謹記「備案」

事實上，在驗樓途中曾經發生一段小插曲，單位突然間「局部跳制」，廁所及個別房間失去電力供應。即使明哥將全屋電器關掉，再將電箱大掣重新開啟，但仍然不可行。故此，明哥推算是「水氣掣」（Circuit Breaker）、又稱斷路器，出現了問題，最終要由交樓部工人重啟「水氣掣」。

由於驗樓當日上層單位正在進行裝修工程，故此明哥推斷電力系統跳制與上層單位鑽炮震動有關。他建議業主加以檢查，即使是次重新啟動「水氣掣」解決了問題，但難保日後不會再次發生，故業主應向發展商「備案」，方便日後由發展商負責相關維修工程。

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發展商回應指，已即時跟進所提出的項目，除了浴室鏡正等待物料供應外，其餘執修工作經已完成，業主亦滿意已完成執修的項目。新地會秉持「以心建家」理念，繼續保持優質的物業質素。