中原料6月二手私樓成交宗數錄4800宗　創近6年按月新高

中原公布今年6月私樓買賣成交預測，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，截止至6月10日，2020年6月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,927宗，總值166.4億元。該行預測整月登記約4,800宗及415億元，按月上升6.3%及14.9%。

黃良昇指，相信本月二手成交宗數創2014年7月的4,809宗後，近6年按月新高，金額則創2019年5月447.6億元後的13個月新高，反映5月期間樓市氣氛續旺，二手交投活躍。

他提到，近日社會事件有重來跡象，以及美國維持三年零利率及無限量寬措施，對本地樓市的影響將於7月的登記數字才開始反映。

一手方面，截止至6月10日，6月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得703宗，總值75.8億元，預計全月約2,000宗及190億元，按月分別上升79.7%及29.3%，料同創7個月新高。他認為，5月期間發展商積極推售新盤，市場反應熱烈，刺激一手交投重上2,000宗高水平。

以半年計，該行料上半年二手私樓成交錄得19,800宗及1,620億元，較2019年下半年分別上升27.6%及23.4%；而上半年一手則料有6,100宗及655億元，較2019年下半年分別下跌27.4%及25.5%。