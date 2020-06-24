【空置稅】美聯︰終止審議添發展商售樓靈活性

立法會停止審議「一手空置稅」，意味政府短期內不會實施有關政策。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受到早前空置稅條例草案刊憲後，發展商一手貨尾銷售加快，惟單靠「一手樓空置稅」措施亦無助大幅增加新盤供應，相信暫停實施不會對樓市構成太大影響，亦不會對發展商的推售步伐有所改變，反而增添發展商推盤的靈活性，而增加供應應從速覓地才是「治標治本」。

布少明續指，空置稅措施無疑有助加快發展商推售現樓貨尾步伐，但預期未來私人住宅供應難以大幅增長下，「一手空置稅」對增加新盤供應的作用有限。事實上，預期未來私樓供應減少，若果政府未能在短期覓地建屋，長遠供應依然有限。

布少明補充，隨著本港利率維持低企，供應量有限及資金充裕的帶動下，相信仍有不少市民擔心銀紙貶值，故仍然會購買物業自用及投資保值，加上剛性需求持續下，樓市長遠仍見支持。重申，由於疫情緩和及利好因素帶動，故維持全年一手成交量約1.8萬宗預測。

萊坊林浩文料豪宅銷售較慢

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指出，空置稅短期內不能實施，總體而言不會對樓市及樓價有重大影響，但會影響發展商的未來的銷售策略、資金成本及「買地」出價。在沒有空置說的情況下，發展商在賣豪宅的壓力會減少，發展商會比較惜售，反正在現行政策及市況下，豪宅的銷售速度不會太快。

他預期隨著空置稅暫緩，發展商在銷售策略上會有所改變，以及在未來買地在計數時，可能有所調整，尤其是豪宅地皮及大型地皮。