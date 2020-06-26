賣地計劃｜政府：中環海濱商地以雙信封招標 會盡量令評審透明

本港經濟前景未明，早前政府推出的商業地流標，惟來季仍推出中環新海濱的商業地王。發展局局長黃偉綸表示，該地將採納「雙信封形式」招標，同時評估價格及設計，會盡量維持評審過程開放及透明。

他表示，項目將由公務員組成的評審委員會進行評選，再由專家小組給予意見後作出決定，政府會於招標時公布有關詳情，並公開專家小組身分。至於招標後會否公布設計詳情，因涉及知識產權，須與發展商討論，稱條件不能太過苛刻。

黃偉綸強調，政府不會賤賣土地。（余俊亮攝）

早前啟德商業地流標，問到會否擔心有流標風險，黃偉綸相信，市場對該地皮興趣濃厚，而有關地皮為策略性商業用地，賣地收入並非政府的唯一考慮，出售地皮有利本港經濟前景，並強調政府不會賤賣土地。

近期本港甲級寫字樓租用下跌、空置率上升，他表示，若政府囤積商業土地，會影響本港作為國際金融及商業中心的競爭力，目前本港甲廈租金仍高出紐約及倫敦約五至七成，認為寫字樓租金回落，對經濟及就業前景有正面作用。

季內推出兩幅住宅地提供160伙，首兩季住宅供應合共僅4,290伙。黃偉綸表示，從賣地表可見，政府官地主要在今年下半年推出，以年初預算的政府官地、港鐵（0066）及市建局項目，有信心可達到提供9,000伙的目標，至於餘下來自市場重建項目的約4,000伙目標，則須視乎情況。