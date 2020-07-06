美聯工商舖：成交量按年大挫51.9%　創有紀錄以來的歷史新低

受到新冠肺炎疫情影響，工商舖市場大受打擊，今年上半年工商舖成交量創下有紀錄以來的歷史新低。根據美聯工商舖資料研究部數據，今年上半年工商舖錄1,409宗買賣，按年大挫51.9%，成交金額211.8億港元，按年急挫70.1%。

不過，美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，下半年工商舖交投將迎來大反彈，價格亦有望先跌後升。推動市場向好的主因包括美國推無限量化寬鬆、中概股回流香港、《國安法》立法後，政治爭拗有望減少、股市回穩及多個工商舖新盤將推售，利好市場氣氛。

展望下半年，工商舖成交量將大增至2,600至3,000宗，較上半年升85%至1.1倍，全年則達4,000至4,400宗，按年跌6%至15%。

工廈成交量按年急挫56.7% 售價表現平穩

美聯工商董事陳偉志指出，工廈成交量按年錄得大跌，上半年僅錄740宗，按年急挫56.7%，上半年工廈租售價則表現平穩。不過，疫情期間口罩及外賣需求增加，所以租務成交中也出現口罩廠及食品工場承租個案。

陳偉志續指，隨工廈新盤如駿業街46號及新地德士古道250至254號，或於今年下半年推出，下半年工廈交投量或從上半年低位顯著回升。他亦表示將工廈今年全年租售價預測，由原來跌10%至15%，上調至全年持平。

下半年甲廈料租售價先跌後升

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，上半年寫字樓市場呈價量齊跌，跌幅最大的為甲廈租金，上半年大挫17.6%，幅度為金融海嘯後最大，甲廈價格也跌8.6%。而蝕讓潮也蔓延至寫字樓板塊，市場連錄多宗乙廈及丙廈蝕讓個案。

展望後市下半年走勢料平穩至微升，全年售價上調至僅跌7%至10%，租金維持跌15%至20%。

核心區舖仍反覆尋底 空置率料達15%

美聯旺舖董事盧展豪表示，全球肺炎疫情仍未完全受控，在入境管制及強制檢疫等措施下，訪港旅客人次大減。商舖投資氣氛淡靜，上半年商舖成交宗數僅錄413宗，按年跌30.5%，金額約71.6億港元，按年跌41.6%。

該行預料租售價會繼續反覆尋底，料核心區舖全年按年將跌40%至50%，並把第三季核心區街舖空置率預測上調，由早前的12%估算上調至15%，但民生區舖位的影響相對較低，相信租售價跌幅也較核心區低。

政府逐步放寬限聚令，市民外出用膳意欲增加，預計飲食行業或出現「報復性反彈」，所以餐飲業商戶的前景較為看好，開舖率也不斷增加，另外民生行業如超市及食品店的生意或繼續向好。