長實SEA TO SKY突加推209伙　會德豐地產KOKO HILLS二度加推80伙

長實（1113）旗下日出康城8期SEA TO SKY，突擊加推第5份號價單，涉209伙，全是海景三、四房戶，當中包括163伙三房及46伙四房。折實平均實呎17,185元，最低呎價14,212元起，與上一張價單的價錢相若，較首批則高約8.5%。

長實地產投資董事郭子威表示，鑑於首兩輪銷售反應理想，故特別提前加推單位應市。他强調，是次仍屬原價單加推。市況方面，他認為股市顯著上升，有利投資者套股換樓。事實上，不排除下次加推，會有個别單位加價，幅度料約5%。

是次加推主打三房戶，包括首推2座A室，定價由1,432萬至2,605.1萬，呎價18,221至25,436元。

會德豐地產KOKO HILLS首三張價單涉243伙

另一新盤，會德豐地產旗下藍田茜發道KOKO HILLS已上載第3號價單，涉及80伙。首三張價單共推出243伙，預期本周六開售。目前，KOKO HILLS接獲超過900個認購登記。

單位實用面積345至770方呎，由一房至三房一套單位。售價由986.6萬至2,259.4萬元，呎價由25,895至31,766元。最高折扣優惠維持21.5%不變，折實呎價20,328至24,937元，折實平均呎價21,526元。