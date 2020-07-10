買樓後發現腦生瘤　 覺悟「間屋唔洗大　最緊要身邊嘅人陪住」

不少香港人「有樓萬事足」，視買樓為人生目標。不過，俗語有話「今日唔知聽日事」，即使成功上車，若然沒有健康的身體，又何以享受努力得來的成果？

今次上車故事的主角王小姐，去年買入億京白石角海日灣II一個單位後，豈料簽約過後，身體出現一些狀況，檢查後發現腦幹附近有一個腫瘤。幸好手術成功，王小姐最終能夠與男朋友收樓，令她更明白「珍惜眼前人，活在當下」的道理。

王小姐去年9月買入億京白石角海日灣II一個開放式單位，實用面積276呎，作價480萬元。（龔嘉盛攝）

近年「90後」開始上車，業主王小姐與男朋友笑言自己是「摱車邊90後」，已在社會工作大約5年。他倆本來是租樓一族，「上年3月租樓，13,000蚊租住啟德嘉匯，但始終唔想幫人供樓」，於是租樓未滿三個月，便決定買樓置業，晉身成為「供樓一族」。

兩人從事銀行業，集齊雙方家庭的資助，最終斥資100萬元作首期，以480萬元買入億京海日灣II的高層E單位，屬開放式間隔，實用面積276呎，呎價約17,300元。

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單位質素佳 獲評96分

記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往單位驗收，發現全屋只有6處扣分位，都屬於輕微問題，獲明哥大讚質素好，單位評分高達96分，更指發展商的交樓質素已經是業內一線水平。

經明哥仔細驗收單位後，全屋276呎主要有6個細微的扣分位，包括牆身油漆有一處不平滑及收水裂紋、大門有輕微虛位、廳窗扇玻璃有污跡、座廁底部有污跡、廚櫃內有木碎須清理，以及雪櫃門底膠邊有鬆脫，導致有冷凝水滴落地板。

海日灣II最近才安排收樓，由於業主王小姐選用即供付款方式，由去年開始供樓。（鄭子峰攝）

邊租邊供好「重皮」

海日灣II首輪推295伙，當中有54伙開放式單位，折實樓價低於400萬元。王小姐稱，當初正因為項目主打「唔使4球」，吸引他們入飛，可惜最終未能成為幸運兒，首兩輪入飛都未能中籤，直至第三輪才有幸揀樓。

王小姐稱，單位將作日後新婚之用，「月供14,000蚊，連同管理費及雜費，每月支出約16,000蚊，佔收入四分之一啦」。為獲得最高折扣優惠，王小姐於是選用即供付款方式，去年9月開始供樓，這一年來每月租樓及供樓的支出相當「重皮」。

雖然成功上車實屬可喜之事，不過「人算不如天算」。正當王小姐於去年5月決定上車後，豈料6月爆發一連串社會事件，不安情緒漸增，而她當時又要找銀行承造按揭、處理文件，加上本身的工作壓力，令她開始感到有些不適。

王小姐憶述起，在6月某天早上起床，驚覺右耳聽覺出現問題，「聽聲好似『一層嘢』咁」。當時王小姐立即前往威爾斯醫院排急症，服藥後病情雖然稍有好轉，但醫生仍建議王小姐作詳細檢查，進行磁力共振掃描。「去私家照都要幾千蚊架」，不過王小姐為求安心，最終決定接受醫生的建議再作檢查。

買樓撞正社運 身體狀況異常

「當時見醫生睇Report，氣氛好嚴重」，醫生跟王小姐稱，腦幹附近發現有聽神經線瘤，體積較大而且靠近腦幹，病情有緊急性，若果不切除可能隨即失去行動能力。面對開腦的手術風險，有可能昏迷、成為植物人，甚至有生命危險。「臨做手術嗰陣，已經作最壞打算咁話曬畀屋企人知有咩保險有人壽成份」。

開腦手術的費用龐大，涉及約40萬元，相當於首期的一半，不過王小姐有數份保險，「加加埋埋都Claim到九成」。可幸的是，王小姐手術成功，雖然切除腫瘤後令她失去部分聽覺，但更令她明白到，「做人真係唔洗咁複雜，簡簡單單就好。間屋唔洗大，最緊要身邊嘅人可以陪住自己」。被問到收樓後的心情如何？王小姐坦言由收樓當日，一直開心至今天！她希望透過今次的經歷，感謝曾經幫助、關心她的人，並提醒大家要珍惜眼前人，活在當下。