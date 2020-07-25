新地御海灣開售｜買家李先生﹕價錢合理　黃氏夫婦﹕方便照顧家人

第三輪「新冠肺炎」疫情爆發下，發展商繼續開盤，而新盤收票反應依然理想。新鴻基地產 ( 0016 ) 旗下屯門御海灣第1期 ( 御海灣 )，今日正式開售首輪108個單位，發展商昨日市場料共錄得超過1,700張入票，超額認購近15倍。截至下午3時左右，發展商推出的108個單位，暫沽約100伙，銷售比率達93%，現場仍有準買家等候選擇，或可在短期內沽清。

原居於九龍區﹑從事建築業的李先生以約700萬元，購入1個兩房單位作自住。被問到為何選擇御海灣時，李先生認為樓價合理可接受，並多次強調是因為新鴻基地產的物業「新地樓」，樓花期短，再加附近將有大量基建落成，又有西鐵站，交通方便，所以才選購。

李先生指出御目附近有大量基建，交通方便。（韋穎芝攝）

從事銀行業的黃先生以780萬元購入1個兩房自住，投得意中單位。黃先生表示，夫婦二人本身是居住在區內，為就近方便與家人互相照應，故與同區項目作比較後，最終選擇御海灣置業。

黃氏夫婦指出，購買御海灣是方便照興家人。（韋穎芝攝）

首置客張生﹕不擔心國安法會影響樓價

另外，首次置業的張先生表示，是次選購了御海灣的低層單位，因本身自己亦是屯門居民，並認為新鴻基的物業不俗「新地都ok嘅」，所以作首置選擇。被問到有否因國安法實施後影響樓價升跌置業時，張先生表示沒有擔憂。

另一位首置業主陳太表示，因為亦是居住在屯門一帶，並且在朋友介紹才選擇入手。