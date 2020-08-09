帝御．金灣開售│次輪185伙全數沽清　有買家斥1,445萬連購兩伙

由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展、恒基地產（0012）策劃銷售的屯門帝御．金灣本月初首輪銷售185伙，錄得全數沽清，今日再接再厲進行次輪銷售，涉及單位同為185伙，整批折實價由約295.8萬至約721.2萬元。

【17:00】次輪185伙已全數沽清

消息指，截至下午5時，項目次輪185伙已全數沽清。

【16:30】售出九成半單位 開放式售罄

消息指，截至下午4時半，項目暫時售出近176伙，佔是日可供發售單位總數的約九成半，其中，46伙開放式戶型已全數沽清。

【11:40】恒基：A組26伙住宅單位已售罄

恒基營業(一)部總經理林達民表示，A組買家已完成揀樓程序，截至約上午 10時 30分，A組大手客 26 伙住宅單位已全數售罄，其中一組客人揀選共兩伙，總成交金額約1,445萬元，為兩伙兩房一套房連儲物室戶型。

他又指，是次Ａ組揀選26伙單位所需之時間，比首次開售時A組揀選20伙單位之所需時間更短，反映今天A組買家更積極揀樓。

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【11:00】中原︰有買家800萬購兩伙一房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，帝御·金灣今日進行次輪銷售，於第三波疫情下，錄得逾萬票登記，相當理想。疫情下，其他發展商未敢貿然開盤，帝御·金灣成本月一手焦點，加上發展商提供高成數按揭，相信今日185伙亦可一Q清枱，惟於限聚令下，銷售流程需時較長，料今日沽清時間將較上一次遲。該行錄得一組客斥資約800萬元購入兩伙一房單位。

【11:00】美聯：買家不乏年青客源

另外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人出席達八成，當中，用家佔約七成，投資客則佔約三成；用家當中又以年青客為主導，佔近八成。他又指，該行有大手客擬斥資約1,100萬元購入兩個單位，包括1伙2房及1伙1房，作為自住及收租投資，他預計落成後，該盤呎租可達約38元水平，回報率逾3厘。