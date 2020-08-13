恒地維峯．浚匯再錄撻訂　買家損失44萬

新盤再現撻訂個案，恒地（0012）旗下北角維峯．浚匯近日推售貨尾，其中，26樓A室，實用面積267方呎，於本月（5日）以約876萬元售出，呎價約32,813元。惟據一手成交紀錄冊顯示，買家最終未有在指定時間內簽署正式買賣合約，以買家選用150天即供計劃計，料損失5%訂金，即約43.8萬元。

嘉熙再錄兩撻訂 被沒收270萬訂金

另外，嘉華（0173）旗下的大埔白石角嘉熙昨（12日）再錄兩宗兩房戶撻訂，買家合共損失約270萬。據一手成交紀錄冊顯示，嘉熙7座17樓E室，面積458方呎，於2018年6月以919.9萬元買入，呎價約20,085元；另一伙為10座9樓A室，面積463方呎，於2018年6月以8.775萬元買入，呎價約18,952元。

兩個買家採用發展商提供的用二按付款計劃。按買家簽署臨約已過180天計算，料遭沒收15%訂金，兩買家各損失138萬及132萬元。嘉熙今年至今已累錄約23宗撻訂個案。

恒地長沙灣家壹一房戶錄撻定

另恒地旗下長沙灣家壹31樓E室，實用面積276方呎連天台，原於8月4日以701.67萬元購入，呎價約20,698元，但在簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，預料遭發展商沒收5%訂金，即約35萬元。