帝御‧金灣第三輪推售已沽164伙　佔今日可售單位98%

踏入下半年本港新盤市場明顯旺，由香港小輪（0050）與帝國集團合作發展﹑位於屯門青山公路青山灣新盤帝御‧金灣第一期，今日進行第三輪銷售，涉及168伙。《香港01》會在現場進行直擊。

【20:30】已售164伙 將推特色戶應市

恒基物業代理營業（一）部總理林達民指出，截至下午7時10分，已獲揀選單位164伙，佔今日第三輪可售單位168伙的98%，總成交為8.1億元。其中一房連衣帽間間隔﹑一房間隔及開放式間隔，均已悉數沽清。

他又指出今日成交價的單位，為第3座17樓01室的2房1套連儲物室間隔單位，實用面積為547平方呎，成交價為808.4萬元，最高成交呎領單位為第3座地下單位15的開放式間隔，實用面積185平方呎，連137平方呎之私人花園，成交呎價為20,629元，兩者均創項目新高。

林達民指出，會很快推出餘下單位及限量特色戶應市，並對項目後續的銷售信心十足。

【19:00】傳已售出164伙

據市場消息指出，截至下午6時30分，已售出164伙，佔今日可售單位的95%。

【16:22】傳已售出138伙

據市場消息指出，項目第三輪銷售開售6小時，累售138伙，佔今日推售的168伙單位逾8成。

【13:41】已售出逾百伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，帝御‧金灣今天開售第三批合共168伙住宅單位， 截至約下午1時30分，已獲揀選單位逾100伙，銷售進度相當理想。

另外今日推出37伙開放式單位已沽清。

【11:59】林達民﹕A組8伙單位已完成揀選

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指出，A組買家已完成揀樓程序，在今早10時15分已揀選8伙住宅單位，其中一組買家斥1,281.3萬元買入2伙，其中1伙為第3座18樓01室，實用面積為547平方呎的2房1套房連儲物室間隔，成交價為763.1萬元，平均呎價為13,950元，為同類型單位的成交價及呎價新高。另1個單位為第5座12樓02室，為1房連衣帽間間隔單位，面積為347平方呎，成交價為518.2萬元，平均呎價為14,934元。

林達民又指出，有買家斥374.7萬元購入第5座19樓10室的開放式單位，實用面積為215平方呎，成交價為同類戶型新高。

此外有消息傳指出，A組及B組買家已合共揀選逾45伙。

【11:09】B組買家排隊入內揀樓

據現場在見，B組買家正排隊等候入內揀樓。

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A組大手買家會率先揀樓，每名買家最少買2伙，買多4伙，惟A組整體買家全數能購8伙。待A組買家完成揀樓後，便由B組買家進行揀樓，每名買家可購1至2伙。目前所有買家已入內揀樓。